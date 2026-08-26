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        Haberler Gündem Rojin Kabaiş olayında 2 gözaltı ve DNA talebi

        Rojin Kabaiş olayında 2 gözaltı ve DNA talebi

        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatları, şüpheli gördükleri 2 kişinin gözaltına alınması ve DNA örneklerinin alınması için savcılığa başvurdu. Dosyada ayrıca Rojin'in vücudunda tespit edilen Rocuronium ve Ornidazole ile diatom incelemesine ilişkin sonuçlar bekleniyor.

        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Rojin’i bulmak için başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarından 18 gün sonra acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu.

        Rojin’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada, genç kızın nasıl öldüğü ve ölümünde başka kişi ya da kişilerin rolünün bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla çok yönlü çalışma başlatıldı.

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        İKİ AYRI ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ

        Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmelerden biri Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim 2025 tarihli raporuyla ortaya çıktı. Raporda, Rojin Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

        Bu tespitin ardından DNA’ların Rojin’in cansız bedeninin olay yerinden alınması ve Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakledilmesi sırasında temas eden kişilere ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir karşılaştırma çalışması başlatıldı. Aralarında üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiden DNA örneği alınarak dosyadaki profillerle karşılaştırıldı.

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        REKTÖR VE YEĞENİNDEN DE DNA ALINDI

        Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut’un başvurusu üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den de 5 Mayıs’ta DNA örneği alındı. Avukatlar daha sonra savcılığa yeni bir başvuruda bulunarak rektör ve yeğeninden saç, kıl ve tükürük örneklerinin de alınmasını talep etti.

        2 KİŞİ İÇİN GÖZALTI TALEBİ

        Soruşturmada şimdi dikkatler ailenin avukatlarının yaptığı yeni başvuruya çevrildi.

        Ailenin avukatı Şahin Cangüleç, dosyada yaptıkları incelemeler sonucunda 2 kişiyi şüpheli olarak değerlendirdiklerini belirtti. Cangüleç, söz konusu iki kişinin gözaltına alınması, Rojin Kabaiş’in ölümüyle herhangi bir bağlantılarının bulunup bulunmadığının araştırılması ve DNA örneklerinin alınarak dosyadaki DNA profilleriyle karşılaştırılması talebiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduklarını açıkladı.

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        OTOPSİDE İKİ İLAÇ BULUNMUŞTU

        Rojin Kabaiş dosyasında yanıt bekleyen bir diğer önemli başlık ise otopsi ve Adli Tıp incelemelerinde tespit edilen ilaçlar. Aile avukatlarının daha önce açıkladığı bilgilere göre, Rojin’in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edildi.

        Rocuronium, ameliyatlarda kullanılan güçlü bir kas gevşetici olması nedeniyle dosyada özellikle dikkat çeken bulgulardan biri oldu. Rojin’in 11 Eylül 2024 tarihinde bir ameliyat geçirmiş olması nedeniyle, tespit edilen maddelerin bu operasyonla bağlantısının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. Yeni çıkacak Adli Tıp Raporu’nda bu ilaçların vücuduna ne zaman girdiği tespit edilmesi bekleniyor.

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        DİATOM SONUCU DA BEKLENİYOR

        Dosyada beklenen bir diğer önemli adli inceleme ise diatom testi. Diatom incelemesinden elde edilecek bulguların, Rojin Kabaiş’in ölüm nedeninin değerlendirilmesinde diğer otopsi ve laboratuvar bulgularıyla birlikte ele alınması bekleniyor.

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