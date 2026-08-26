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        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!

        Muğla Fethiye'de korkunç bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Olayda pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng uçuş gerçekleştirdi. Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra kayalık bölgeye düştü. Kıdıl ve Çin uyruklu turist hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 17:55 Güncelleme:
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        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’da meydana gelen yamaç paraşütü kazasında pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde Babadağ’ın 1900 metre pistinden pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

        Paraşüt, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık ve sarp bölgeye düştü. Kazayı gören diğer yamaç paraşütü pilotlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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        Sarp ve kayalık arazi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma çalışması yürüttü. Helikopter desteğinin de sağlandığı operasyonda ekipler, kayalık alanda bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgede çalışmaların sürdüğü, cenazelerin bulundukları bölgeden alınıp hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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