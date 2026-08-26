Barış Falay: O diziden sonra tedavi görmeye başladım
Ünlü oyuncu Barış Falay, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Televizyonda iz bırakan karakterlere hayat veren Falay, fiziksel olarak kendisini en çok zorlayan rolü açıkladı
'Aliye', 'Ezel' ve 'Medcezir' gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan Barış Falay, oyunculuk serüveniyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
2009-2011 yılları arasında yayınlanan 'Ezel'deki 'Kerpeten Ali' karakteriyle de tanınan ünlü oyuncu, kendisini en çok zorlayan rölünü paylaştı.
'Ezel'de çok sayıda aksiyon sahnesinde rol aldığını hatırlatan Falay, buna rağmen bu çekimlerde zorlanmadığını söyledi. Falay, kendisini en çok zorlayan rolün ise 2024'te final yapan 'Ömer' dizisindeki 'Reşat' karakteri olduğunu belirtti.
'Artsy' programına konuk olan Falay, kendi yaşından daha büyük bir karakteri iki sezon boyunca canlandırmanın vücudunu ciddi şekilde yorduğunu anlattı. 'Reşat'ın duruşunu verebilmek için uzun saatler boyunca boynu önde ve beli bükülmüş şekilde kamera karşısında kaldığını ifade etti.
Haftanın 5-6 günü, bazı günler ise 12-14 saat boyunca aynı fiziksel duruşu korumak zorunda kaldığını belirten oyuncu, bunun zaman içerisinde duruş problemlerine yol açtığını söyledi.
Barış Falay, "Ezel'de çok aksiyon çektik ama zorlanmadım. Ömer'deki 'Reşat' karakteri fiziksel olarak bende ciddi bir yorgunluk yarattı. O iki sene belli bir yaşın üzerinde oynamak bir duruş gerektiriyor çünkü. Boyun öne gidiyor, bel bükülüyor. Fiziksel olarak yordu beni. Sonrasında da fizik tedavi görmek durumunda kaldım. Haftanın 5-6 günü bazen günde 12 saat-14 saat o pozisyonda kalıyorsunuz. O bir süre sonra duruş problemleri yaratıyor" dedi.