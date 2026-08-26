Barış Falay: O diziden sonra tedavi görmeye başladım

Barış Falay, "Ezel'de çok aksiyon çektik ama zorlanmadım. Ömer'deki 'Reşat' karakteri fiziksel olarak bende ciddi bir yorgunluk yarattı. O iki sene belli bir yaşın üzerinde oynamak bir duruş gerektiriyor çünkü. Boyun öne gidiyor, bel bükülüyor. Fiziksel olarak yordu beni. Sonrasında da fizik tedavi görmek durumunda kaldım. Haftanın 5-6 günü bazen günde 12 saat-14 saat o pozisyonda kalıyorsunuz. O bir süre sonra duruş problemleri yaratıyor" dedi.