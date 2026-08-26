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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar: TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!

        Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar: TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Alanyaspor maçındaki hakem kararlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezine gitti. TFF yetkilileriyle görüşen Adalı ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 15:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem kararlarıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine gitti.

        Başkan Adalı, TFF yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        İşte Adalı'nın açıklamaları:

        "MHK BAŞKANI BURADA DURDUĞU MÜDDETÇE..."

        “Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu 1 adım daha... TFF'nin yaptığı güzel işleri de gölgeliyor maalesef. Yapılan güzel işleri dile getirmemizi de engelliyor. Geçen hafta Fenerbahçe yaşadı, bu hafta biz yaşadık. Önümüzdeki hafta başka birileri yaşayacak. İki senedir 'hakemleri yeniledik, hakem kadrosu yaptık, yetiştirdik, eğitimci, Portekizli eğitimci' falan. Bu şahıs orada durduğu müddetçe değişen hiçbir şey olmayacak. Çünkü zihniyet değişmiyor."

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        "DÜNYAYA REZİL OLDUK"

        "Geçtiğimiz sezon kupa maçında, bu haftaki hakemi hatırlıyorsunuz. Özellikle maçımıza verdi, şüphem yok, iyi niyetle yapmadı. Artık dünyaya da rezil olduk. Tokat olayı, yani ne futbolun içinde olan bir şey... Yani söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Yerli futbolcu olsaydı onun anlaması daha kolay olurdu."

        "EN AZ 35 BAŞKAN ARADI"

        "Süper Lig'den, 1. Lig'den, 2. Lig'den en az 35 başkan aradı. Alt liglerde de rezillikler var. Oraya da bakmak lazım. Bugün itibarıyla inandığım şey TFF Başkanı da TFF Yönetim Kurulu da bu adamla ilgili bir şey yapamıyorlar, buna inandım artık, bir şey yapamıyorlar!"

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        "CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEĞİM"

        "İyi olacağını söylüyorlar, şu kadarcık bile sabrımız kalmadı artık. Bu saatten sonra derdimizi anlatacağımız tek bir şahıs kaldı. Randevu isteyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim bu hakem konularını."

        "TFF, MHK BAŞKANINI GÖREVDEN ALAMIYOR"

        "TFF, bana göre MHK başkanını görevden alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu. Öyle görünüyor."

        "BEŞİKTAŞ İLE ALIP VEREMEDİĞİ BİR ŞEY VAR"

        "Ben hiçbir zaman müspet bir şey olmadıkça bir şeyleri gündeme getirmiyorum. Demin içeride kendilerine anlattım, 'değiştirdik eğitimcileri' dedi. İki senedir bu MHK başkanıyla ilgili, iyi insan falan olabilir ama bu işi beceremiyor. MHK'nin altında çalışan ekip, onlara da hakim değil. Önüne geliyor liste, veriyor. Hakim değil çünkü konuya. Hakim olsa geçen sene kupa maçında yaşadıklarımızdan sonra bu hakemi bize verir mi ya da hakikaten çok kötü niyetli. Beşiktaş ile ilgili alıp veremediği bir şey var. Beşiktaş'ın da alıp veremeyeceği durum ortaya çıkar o zaman."

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        "FENERBAHÇE EVET DERSE"

        "Fenerbahçe tarafı bizimle aynı şeyi düşünüyorsa yabancı VAR talebi olur, geçen haftaki rezilliği yaşamamış oluruz. Hakem de görmeyebilir, iyi niyetle anlayalım ama VAR'da, gözünün önünde! Tokadı görüp hakemi çağırmayacaksan iyi niyet aramam. Hedefli, tembihli yollanmış bir arkadaş. TFF'ye söyledim, Fenerbahçe de 'evet' derse yabancı VAR talebimiz var."

        "TROSSARD'IN PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        "Üç gündür Trossard'ın psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz. İşin böyle bir tarafı var. Türk futbolcuya yapılsa 'oluyor' falan der anlatırsın ama hocaya, yabancı futbolculara anlatamıyorsun. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un başına gelebilir. Kimi getireceğiz ondan sonra. Süper Lig'in kaliteli olmasından, marka değerinden bahsediyoruz. Bu açıklamalardan da ceza alacağım, önemli değil. Açıklamalar marka değerini düşürmüyor, bizi açıklama yapmak zorunda bırakan olaylar marka değerini düşüyor."

        "BAŞKA BİR GÜCÜ VAR"

        "Trossard olayıyla ilgili hata kabul edildi mi?"

        "Tabii canım, herkes. Sohbetimin içinde bu gol nizami, bu penaltı falan konusuna hiç girmedim. Ziyaretimin özü kötü yönetim ve VAR'daki arkadaşın bu tokat olayını görmemiş olması. Gereğini yapacağız diyorlar, inşallah yaparlar. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha söylemekten sıkıldım. Haftaya başka takım başkanı, öbür hafta başka takım başkanı gelecek ama o zat orada oturacak, Beylerbeyi'nde keyfine bakacak. Ben harcamışım 250-300 milyon Euro, öbürü 300-400 milyon Euro, öbürü kendi kesesine göre 25-30 milyon Euro... Orada keyif yapan, bilgisiz bir adamın iki dudağının arasında koskoca camiaların kaderi olacak. Kusura bakmasınlar! Bu adamı, TFF başkanı ve yönetimi görevden alamıyor! Başka bir gücü var."

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        #TFF
        #MHK
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