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        Haberler Gündem 3. Sayfa Facia üstüne facia! Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!

        Facia üstüne facia! Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!

        Bursa'da facia üstüne facia yaşandı. Olayda direksiyonda kalp krizi geçirip, park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü Tekin Çaldır ağır yaralandı. Çaldır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyonda kalp krizi geçirip, park halindeki kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü Tekin Çaldır (52), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde’de meydana geldi. Tekin Çaldır, yönetimindeki geri dönüşüm kartonları yüklü kamyonetle giderken kalp krizi geçirdi.

        Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. Kazada Çaldır, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Kalbinin durduğu belirlenen Tekin Çaldır, kalp masajı yapılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kalp krizi geçirip, park halindeki kamyonete çarpan kamyonetin sürücüsü Tekin Çakır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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