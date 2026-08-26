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        Şişli'de dev ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!

        İstanbul Şişli'de facia kıl payı atlatıldı. İlçede devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 15:01 Güncelleme:
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        Şişli'de ağaç devrildi! Felaket teğet geçti!

        Şişli'de devrilen ağaç, park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yol trafiğe kapatılırken, ekipler ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Harbiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç henüz bilinmeyen nedenle devrilerek park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

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        Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.

        Devrilen ağaç, araçlarda oluşan hasar ve ekiplerin çalışması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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