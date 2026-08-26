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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim 8 ayda 550 milyon dolar ihracat

        8 ayda 550 milyon dolar ihracat

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Asfat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Habertürk TV'de katıldığı özel röportajda Türkiye'nin savunma sanayisindeki hızlı gelişimini ve Asfat'ın üstlendiği kritik rolü anlattı. A400M uçaklarının bakımından savaş gemisi üretimine, dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerden milyar dolarlık ihracat hedeflerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaların Türkiye'nin stratejik menfaatlerini güçlendirdiğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        8 ayda 550 milyon dolar ihracat

        Habertürk TV’nin özel konuğu olan Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye’nin savunma sanayisinde son 23 yılda kaydettiği hızlı ilerlemeyi yakalamak için ASFAT A.Ş.’nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Heybet, askeri fabrikaların modernizasyonu ve ürün geliştirmesinin çağın gerektirdiği teknolojik seviyeye çıkarılması yönünde ciddi adımlar atıldığını belirtti.

        A400M UÇAKLARININ BAKIMI TÜRKİYE’DE

        Airbus’ın katı prosedürlerine rağmen A400M nakliye uçaklarının bakımı konusunda ASFAT ile mutabakat sağlandığını açıklayan Heybet, hem Avrupa Birliği ülkelerinden hem de Türk Cumhuriyetleri’nden gelen bakım taleplerinin artık Türkiye’de karşılandığını söyledi. Dışişleri ve Savunma Bakanlığı kanalları üzerinden iletilen yoğun başvurulardan bahseden Heybet, bazı ülkelerle bakım-onarım hatlarının kurulması ve ortak teşebbüsler oluşturulması için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Dost ve kardeş ülkelerin bu imkânlara kavuşmasının Türkiye’nin menfaatine olduğunu vurguladı.

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        ASFAT’ın 20’den fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Heybet, bu yıl 550 milyon doların üzerinde ihracat yapıldığını açıkladı. Bu rakamı daha da artırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Pakistan’a İstanbul’daki tersanede inşa edilen iki geminin teslim edildiğini, Karaçi’de ise iki geminin yapımının sürdüğünü söyleyen Heybet, Pakistan tarafının memnuniyetinin yüksek olduğunu aktardı. Birçok ülke ile savaş gemisi inşası ve Türk savunma sistemleriyle donatılmış gemilerin teslimi konusunda müzakerelerin devam ettiğini de ekledi.

        PAKİSTAN'A TESLİM EDİLEN GEMİLER

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve ASFAT Yönetim Kurulu Başkanı Musa Heybet, Türkiye ile Pakistan arasında mutabakata varılan 4 geminin ihracatına dönük anlaşmayı da değerlendirdi.

        Heybet; "Pakistan'a 2 gemiyi İstanbul'daki tersanemizde yaptık teslim ettik onlar Pakistan'a ulaştı. 2 Gemi de Karaçi'de şu an inşası devam ediyor. Normalde 4 korvetlik bir anlaşma. Memnuniyet ise oldukça yüksek. Birçok ülke ile de benzer şekilde savaş gemisi yapmak ve kendi savunma sanayiimizin ürettiği sistemlerle bu gemileri teslim etmek için müzakerelerimiz sürüyor." İfadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Musa Heybet
        #asfat
        #Savunma Sanayii
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