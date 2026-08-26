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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YPG'nin feshedilmesine ilişkin: Önemli bir eşik aşıldı

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YPG'nin feshedilmesine ilişkin: Önemli bir eşik aşıldı

        Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik, YPG'nin feshedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        "Önemli bir eşik aşıldı"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YPG'nin fesih açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir." dedi.

        AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir. Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir. SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye’nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor" dedi.

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        Çelik ayrıca, "Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye’nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği 'kardeşlik siyaseti'mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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        #Ömer Çelik
        #Suriye
        #haberler
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