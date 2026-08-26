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        Haberler Dünya Güney Kore'de kayıp vakaları krizi: Dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı

        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi: Dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı

        Güney Kore'ye ait Jeju Adası'nda kayıp olduğu bildirilen dört kişinin üç gün içinde ölü bulunmasının ardından polis teşkilatının vakaları ele alış biçimi tartışma yarattı. Kayıp kişilerin güvende olduğu teyit edilmeden bazı dosyaların kapatıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı, dosyaları usulsüz şekilde kapatmakla suçlanan polis gözaltına alındı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi

        Güney Kore'nin Jeju Adası'nda kayıp olarak bildirilen kişilerin güvende olduğunu doğrulamadan dosyalarını kapattığı öne sürülen polis memuru gözaltına alındı.

        Yetkililer, Jeju'da kayıp olduğu bildirilen dört kişinin pazartesi gününe kadar geçen üç gün içinde ölü bulunduğunu açıkladı. Vakalar birbiriyle bağlantılı değil, ancak ikisinin, kayıp kişilerin güvende olduğu teyit edilmeden aynı polis memuru tarafından kapatıldığı iddia edildi.

        Korea Herald gazetesinin haberine göre, Jeju Seobu Polis Merkezinde görevli, soyadı "Bu" olarak açıklanan polis memuru, "görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Bu'nun, kayıp kişilerle görüştüğünü ve güvende olduklarını teyit ettiğini gerçeğe aykırı şekilde bildirerek bazı dosyaları kapattığı öne sürüldü.

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        Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada da olayla bağlantılı olarak Jeju Seobu Polis Merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip liderinin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, söz konusu yetkililerin dosyaların incelenmesi sürecini gerektiği gibi denetleyip denetlemediğinin araştırıldığı belirtildi.

        Öte yandan, polis memuru hakkındaki suçlamaları reddetti.

        KAYIP KADININ CANSIZ BEDENİ 104 GÜN SONRA BULUNDU

        Soruşturmanın odağındaki vakalardan biri olan 37 yaşındaki Jang Mi-ran'ın cansız bedeni, kaybolmasından 104 gün sonra bulundu.

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        Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı açıklamasında, polis memuru Bu'nun, Jang ile görüştüğünü ve ailesine Jang'ın bulunduğu yerin açıklanmasını istemediğini söylediğini öne sürerek dosyayı kapattığı aktarıldı.

        Diğer vakanın ise 60'lı yaşlardaki bir erkekle ilgili olduğu belirtildi. Ailesinin kayıp ihbarını yeniden yapmasının ardından tekrar başlatılan arama çalışmaları, erkeğin cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi.

        İddialar üzerine polis, söz konusu memurun yürüttüğü 298 kayıp kişi başvurusunun tamamını incelemeye aldı. Medyada yer alan haberlere göre bunlardan yaklaşık 10'u usulsüz şekilde kapatılmış olabileceği şüphesiyle inceleniyor.

        GEÇEN YIL 70 BİN KAYIP İHBARI ALINDI

        Resmi verilere göre Güney Kore polisi geçen yıl yetişkinlere ilişkin 70 bin 814 kayıp ihbarı aldı. Polis, 2022'den bu yana her yıl 70 binden fazla kayıp ihbarı yapıldığını, ancak bunların büyük çoğunluğunun 30 gün içinde çözüldüğünü belirtiyor.

        Tartışma, iktidardaki Demokrat Parti'nin temmuz ayında savcıların kalan soruşturma yetkilerini, geçmişte bu yetkilerin kötüye kullanıldığını gerekçe göstererek kaldırmasının ardından yaşandı. Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen değişiklik, polisin soruşturmalardaki rolünü büyük ölçüde genişletecek

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        #güney kore
        #Jeju Adası
        #haberler
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