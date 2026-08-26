TFF'den Türkiye Kupası'na yabancı kuralı düzenlemesi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Türkiye Kupası'nda oynatabilmesine yönelik geçici düzenleme yaptı.
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:54 Güncelleme:
TFF, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği açıkladı.
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilecekleri belirtildi.
Buna göre;
- Trendyol Süper Lig ekipleri müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı yazabilecek.
- 1. Lig ekipleri ise kadroya en fazla 8 yabancı yazabilecek ve sahada aynı anda en fazla 6 yabancı bulundurabilecek.
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Yapılan bu düzenlemenin, 26 Ağustos 2026 itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve sözleşmesi devam eden futbolcuları kapsayacağı duyuruldu.
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