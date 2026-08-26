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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig Türkiye Kupası TFF'den Türkiye Kupası'na yabancı kuralı düzenlemesi!

        TFF'den Türkiye Kupası'na yabancı kuralı düzenlemesi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin A takım listesine kaydedemedikleri futbolcularını Türkiye Kupası'nda oynatabilmesine yönelik geçici düzenleme yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:54 Güncelleme:
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        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!

        TFF, 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası maçları statüsünde yapılan değişikliği açıkladı.

        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüplerinin A takım listesine yazamadıkları Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcularını aşağıdaki koşullar dahilinde Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabilecekleri belirtildi.

        Buna göre;

        - Trendyol Süper Lig ekipleri müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı yazabilecek.

        - 1. Lig ekipleri ise kadroya en fazla 8 yabancı yazabilecek ve sahada aynı anda en fazla 6 yabancı bulundurabilecek.

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        Yapılan bu düzenlemenin, 26 Ağustos 2026 itibarıyla kulüplerin kadrosunda bulunan ve sözleşmesi devam eden futbolcuları kapsayacağı duyuruldu.

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        #TFF
        #Yabancı Kuralı
        #futbol
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