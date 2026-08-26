Bill Gates’ten yapay zeka uyarısı! “Harekete geçin”

Milyarder Bill Gates, yapay zekanın insanlık için yaratabileceği büyük dönüşüme ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Kişisel sitesinde yayımladığı kapsamlı makalesinde Gates, yapay zekanın sağlık, enerji ve tarım gibi alanlarda devrim yaratabileceğini kabul ederken, hazırlıksız bir geçişin istihdam, güvenlik ve toplumsal bağlar üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini vurguladı. “Şu anda buna hazırlanmıyoruz. Liderlerin, uzmanların ve toplumların karşı karşıya olduğumuz zorluklarla yeterince ilgilendiğine dair bir kanıt göremiyorum” ifadelerini kullanan Gates, 2023’teki daha iyimser değerlendirmelerine kıyasla çok daha temkinli bir tutum sergiledi.

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YAPAY ZEKA ÇAĞINA GEÇİŞ İÇİN PLAN YOK

Gates, yapay zekanın gelişimini durdurmak yerine dönüşümün yönetilmesi gerektiğini savundu. “Yapay zeka çağına geçişi kolaylaştıracak bir plan yok” diyen Gates, işsizlik keskin biçimde yükselmeden ve toplumdaki güven aşınmadan harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Geçmiş teknolojilerle yapılan karşılaştırmaların yanıltıcı olduğunu belirten Gates, yapay zekanın doğal dil kullanması ve mevcut cihazlarda çalışması sayesinde çok daha hızlı yayılabileceğini, bu nedenle sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantıya karşı şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

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BEYAZ VE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARA UYARI

Gates’in en fazla üzerinde durduğu konuların başında istihdam geliyor. Özellikle giriş ve orta seviyedeki işlerin yüksek risk altında olduğunu belirten Gates, dönüşümün yalnızca ofis çalışanlarıyla sınırlı kalmayacağını, mavi yakalı çalışanların da kısa süre içinde etkilenebileceğini öngördü. Hukuk, müşteri hizmetleri, yazılım ve üretim gibi sektörlerin önümüzdeki 10 yıl içinde ciddi bir dönüşüm yaşayabileceğini ifade eden Gates, yapay zeka insan denetimine ihtiyaç duymadan hatasız çalışabilecek seviyeye ulaştığında şirketlerin ekonomik nedenlerle insan emeğinin yerine teknolojiyi tercih edeceğini savundu. Kitlesel iş kayıplarına karşı sosyal güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesini istedi.

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YAPAY ZEKA’YA VERGİ ÖNERİSİ

Gates’in en dikkat çekici önerilerinden biri de yapay zeka kullanımının vergilendirilmesi oldu. Yapay zeka tokenları ve robotlara vergi getirilmesini öneren Gates, böyle bir sistemin şirketlerin insan çalışanları hızla yapay zekayla değiştirmesini yavaşlatabileceğini savundu. Vergilerden elde edilecek gelirin, işleri ortadan kalkan çalışanların yeniden eğitilmesi ve sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanında kullanılabileceğini belirtti. Mevcut vergi sisteminin robot alımını teşvik ettiğini hatırlatan Gates, bu dengesizliğin düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

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BAZI İŞLER SADECE İNSANLARA AYRILABİLİR

Gates, toplumların belirli mesleklerde yapay zeka kullanımını sınırlayabileceğini söyledi. Özellikle insani empati ve bakım gerektiren görevlerin insanlara ayrılabileceğini belirten Gates, bu yaklaşımı “Human Reserved” (İnsana Ayrılmış) kavramıyla tanımladı ve yapılaşmaya kapatılarak korunan kamu arazilerine benzetti. Yaşlı bakımı gibi alanlarda robotların teknik olarak mümkün olsa bile tercih edilmemesi gerektiğini savunan Gates, yapay zekanın küresel bir mesele olduğuna dikkat çekerek ülkelerin ortak düzenlemeler geliştirmesi gerektiğini de vurguladı.Gates, makalesinde risklerin yanı sıra sağlık hizmetlerinde tanı ve koordinasyon, düşük gelirli ülkelerde tarım danışmanlığı, kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması ve eğitimde kişiselleştirilmiş destek gibi olumlu potansiyelleri de sıraladı. Ancak bu faydaların otomatik olarak herkese ulaşmayacağını, hükümetlerin ve filantropinin güçlü rol oynaması gerektiğini hatırlattı. “Bu eşi görülmemiş teknoloji, eşi görülmemiş bir küresel yanıt gerektiriyor” diyen Gates, liderlere işsizlik yükselmeden ve kamu güveni erimeden harekete geçme çağrısı yaptı.