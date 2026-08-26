Konserler iptal mi, değil mi? Kanye West konserleri için Rusya'da kafa karıştıran açıklamalar

Ukrayna savaşı başladığından beri Rusya'da sahne alacak en büyük Batılı sanatçı olarak Kanye West'in iki konser vermesi beklenirken, kafa karıştırıcı açıklamalar geldi. West konserine ev sahipliği yapması planlanan St. Petersburg stadyumu, konserlerin gerçekleşmeyeceğini açıkladı; ancak organizatör, konserlerin iptal edilmediğini söyledi.

Gazprom Arena daha önce sosyal medyada yaptığı duyuruda "Çağımızın en etkili müzik sanatçısı" olarak lanse ettiği West'in 10 ve 11 Ekim'de sahne alacağını belirtmişti. Etkinlik biletleri, kısa sürede tükendi.

"BEN NAZİ DEĞİLİM"

İngiltere, İtalya, Polonya, İsviçre, Fransa ve daha birçok ülke, West'in daha önceki Yahudi karşıtı söylemleri ve Nazizme duyduğu sempati nedeniyle kamu güvenliği endişeleriyle konserleri engellemişti. West, ocak ayında Nazi yanlısı söylemleri nedeniyle özür dilemiş ve ruh sağlığı sorunlarından bahsetmişti. Amerikalı rap şarkıcısı, "Ben Nazi ya da Yahudi karşıtı değilim. Yahudi halkını seviyorum" açıklaması yapmıştı.

Rusya'daki Gazprom Arena, konserlerle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten bir açıklama yayımladı. Arena, açıklamada, "Gazprom Arena'ya Kanye West konseri organizasyonuyla ilgili gelen çok sayıda soru ışığında, resmi olarak şunu belirtiyoruz: Gazprom Arena bu etkinliğin organizatörü değildi ve değildir. Bu rol, Moskova merkezli konser ajansı Say Agency tarafından üstlenilmiştir. Gazprom Arena, bu etkinlik için stadyumu kiralamak üzere herhangi bir sözleşme imzalamamıştır. Böyle bir sözleşme mevcut değildir. Dolayısıyla konser bizim mekanımızda gerçekleşemez" ifadelerine yer verdi.

ORGANİZATÖRLER: İPTAL YOK

Say Agency ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, haberi kamuoyuyla aynı anda öğrendikleri için şaşırdıklarını ancak şu an itibariyle West konserinin iptal edilmediğini belirtti. Ajans, Gazprom Arena'nın "resmi bir mektup" onaylamasının ardından konserleri duyurduğunu, ancak kiralama sözleşmesinin bu hafta sona ermeden önce henüz imzalanmadığını açıkladı.

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RUS SİYASETÇİLER DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Planlanan konser, Rusya'da ve Rusya dışında tartışmalara yol açtı. West'in ülkede konser verme planı, geniş kapsamlı yaptırımları ve kültür boykotu çağrılarını hiçe sayıyor. Rusya'da siyasetçi Nikolay Novichkov, müzisyenin Hitler'i övdüğü gerekçesiyle soruşturulmasını istedi ve "Rusya'ya ve özel askeri operasyona ahlaki destek" açıklamadığı sürece konserlerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Milletvekili Vitaly Milonov ise şarkıcının, planlanan konserlerde geleneksel Rus şarkıları seslendirmesi gerektiğini belirterek, "Belki bundan sonra iğrenç hareketlerine son verir ve normal bir insan olur" dedi.

Tartışmalara rağmen, konserlere izin verildiğinde hayranları şarkıcıyı canlı olarak sahnede izlemekten vazgeçmedi. Son zamanlarda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede (ABD, Türkiye, Hollanda, Gürcistan, Arnavutluk, Portekiz, Kazakistan) büyük kitlelere konserler veren West için ABD ile Endonezya'da daha fazla konser tarihi planlanıyor. Bu konserler, mart ayında yayınlanan 12'nci solo albümü 'Bully'yi desteklemek amacıyla düzenleniyor.