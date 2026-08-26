Cem Yılmaz'ın yeni imajı

Cem Yılmaz imaj değişikliğine gitti. Sakallarını tamamen keserek sinekkaydı tıraş olan ve saçlarını da boyatan komedyen, yeni görüntüsüyle dikkat çekti.

Bir etkinlikte görüntülenen Yılmaz'ın son hali, sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Yılmaz'ın bu değişikliği, yeni projesi 'GORA 4 GORA' için yaptığı öğrenildi.

Cem Yılmaz'ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki 'GORA 4 GORA'nın çekimleri devam ediyor.

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Senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği projede Yılmaz, Arif karakteriyle yeni bir maceraya atılıyor. Arif, oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği düzeni yıkmak için mücadele ediyor.