Ceyhan’da kontrolden çıkan römork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı Cumartesi Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi.

Nurettin A. yönetimindeki traktörün römorku, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken araçtan ayrıldı. Kontrolden çıkan römork, kaldırımda bulunan Ertuğrul T. ile yanındaki arkadaşına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kişi yaralanırken, römorkun çarptığı ağaç da devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında yaşanan panik anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.