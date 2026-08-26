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        Haberler Gündem Ceyhan’da kontrolden çıkan römork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı

        Ceyhan’da kontrolden çıkan römork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırımda duran iki kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 22:49 Güncelleme:
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        Ceyhan'da kabus gibi kaza

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı Cumartesi Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi.

        Nurettin A. yönetimindeki traktörün römorku, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken araçtan ayrıldı. Kontrolden çıkan römork, kaldırımda bulunan Ertuğrul T. ile yanındaki arkadaşına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle iki kişi yaralanırken, römorkun çarptığı ağaç da devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında yaşanan panik anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Ceyhan
        #Kaza
        #haberler
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