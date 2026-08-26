Ceyhan’da kontrolden çıkan römork kaldırımda bekleyen iki kişiye çarptı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırımda duran iki kişiye çarparak yaraladı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 22:49 Güncelleme:
Kaza, saat 18.30 sıralarında Ceyhan ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı Cumartesi Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi.
Nurettin A. yönetimindeki traktörün römorku, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken araçtan ayrıldı. Kontrolden çıkan römork, kaldırımda bulunan Ertuğrul T. ile yanındaki arkadaşına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki kişi yaralanırken, römorkun çarptığı ağaç da devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sırasında yaşanan panik anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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