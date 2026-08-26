Özbek'ten Gardi'ye tam yetki! Leao için Milan ile görüştü
Yaz transfer dönemi sona ermeden Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, tüm yetkiyi menajer George Gardi'ye verdi. Gardi, İtalya'ya giderek Milan yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi.
Yaz transfer döneminde Lesley Ugochuckwu ile Aleksey Batrakov'u kadrosuna dahil eden Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.
HEDEF RAFAEL LEAO
Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini yoğun şekilde sürdürüyordu.
BURUK İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda görmek istediği 27 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılar pazarlıkları 35 milyon eurodan başlatmıştı.
MILAN 60 MİLYON EURO İSTİYORDU
Takımdan ayrılmak istediği bilinen yıldız futbolcu için Milan ise 60 milyon euro talep ederek teklifi reddetmişti.
Galatasaray yönetimi ise Rafael Leao cephesi ile senelik 9 milyon euro + bonuslar üzerinden bir anlaşma sağladı.
AYRILMAK İSTİYOR
Portekizli oyuncunun İtalyan ekibine baskı yaparak takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın teklifi 45 milyon euroya çıkararak transferi tamamlamak istediğini belirtmişti.
GARDI'YE TAM YETKİ
Diğer yandan transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek tüm yetkiyi menajer George Gardi'ye verdi.
MILANO'DA SICAK GÖRÜŞME
Leao transferini tamamlamak için İtalya'ya giden Gardi, Milan'lı yetkililer ile görüşme gerçekleştirdikten sonra kulüp binasından ayrıldı.
ÖDEME PLANI GÖRÜŞÜLÜYOR
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, yapılan görüşmede herhangi bir sonucun çıkmadığını ancak teklif ve ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gol ve 3 asiste imza attı. Rafael Leao'nun sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.