Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Özbek'ten Gardi'ye tam yetki! Leao için Milan ile görüştü

        Özbek'ten Gardi'ye tam yetki! Leao için Milan ile görüştü

        Yaz transfer dönemi sona ermeden Rafael Leao'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, tüm yetkiyi menajer George Gardi'ye verdi. Gardi, İtalya'ya giderek Milan yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 22:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yaz transfer döneminde Lesley Ugochuckwu ile Aleksey Batrakov'u kadrosuna dahil eden Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

        2

        HEDEF RAFAEL LEAO

        Sarı-kırmızılılar, uzun süredir Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için girişimlerini yoğun şekilde sürdürüyordu.

        3

        BURUK İSTİYOR

        Teknik direktör Okan Buruk'un da takımda görmek istediği 27 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılılar pazarlıkları 35 milyon eurodan başlatmıştı.

        4

        MILAN 60 MİLYON EURO İSTİYORDU

        Takımdan ayrılmak istediği bilinen yıldız futbolcu için Milan ise 60 milyon euro talep ederek teklifi reddetmişti.

        5

        Galatasaray yönetimi ise Rafael Leao cephesi ile senelik 9 milyon euro + bonuslar üzerinden bir anlaşma sağladı.

        6

        AYRILMAK İSTİYOR

        Portekizli oyuncunun İtalyan ekibine baskı yaparak takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında.

        7

        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın teklifi 45 milyon euroya çıkararak transferi tamamlamak istediğini belirtmişti.

        8

        GARDI'YE TAM YETKİ

        Diğer yandan transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek tüm yetkiyi menajer George Gardi'ye verdi.

        9

        MILANO'DA SICAK GÖRÜŞME

        Leao transferini tamamlamak için İtalya'ya giden Gardi, Milan'lı yetkililer ile görüşme gerçekleştirdikten sonra kulüp binasından ayrıldı.

        10

        ÖDEME PLANI GÖRÜŞÜLÜYOR

        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, yapılan görüşmede herhangi bir sonucun çıkmadığını ancak teklif ve ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

        11

        PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 31 maça çıkan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gol ve 3 asiste imza attı. Rafael Leao'nun sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

        12
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rafael Leao
        #milan
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta goller peş peşe!
        Maçta goller peş peşe!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması