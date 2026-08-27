ARCHIE BROWN SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin genç sol beki Archie Brown, bu sezon ilk golünü kaydetti. Sezona iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, Olimpik Lyon karşısında 28. dakikada takımının 2. golünü ağlara yolladı. Archie Brown, bu golle bu sezon ilk golünü de bulmuş oldu.