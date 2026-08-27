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        Şampiyonlar Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı: Fenerbahçe ve Galatasaray

        Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyip lig aşamasına katılma hakkı elde etmesiyle beraber Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 01:03 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Olimpik Lyon’u 1-1’in rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı.

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        Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i şampiyon tamamlayıp Devler Ligi’ne giden Galatasaray’ın ardından turnuvadaki ikinci Türk takımı oldu. Böylece, Şampiyonlar Ligi’nin 36 takımlı lig aşamasında 2 Türk takımı yer alacak.

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        Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde 2 takımla mücadele etme hasreti de son buldu. Türk temsilcileri en son 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nin bir önceki formatında gruplarda iki takımla yer aldı. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe boy göstermişti.

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        Toplamda ise Türk takımları 6. kez iki takımla Devler Ligi’nde bulunacak. Daha önce 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında Galatasaray ile Beşiktaş Türkiye’yi temsil etti. 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş, turnuvada yer aldı.

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        #fenerbahçe
        #galatasaray
        #Şampiyonlar Lig
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