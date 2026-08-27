İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri!
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti. Devler Ligi arenasında Fenerbahçe ise Olimpik Lyon'u saf dışı bırakarak lig aşamasına adını yazdırdı. Bu gelişmelerin ardından iki takımın da muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u mağlup ederek lig aşamasına katılma hakkı elde etti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray ise elde ettiği şampiyonluk sayesinde Devler Ligi'nde mücadele etmeye doğrudan hak kazandı.
Bu sonuçlarla birlikte iki Türk takımı birden Devler Ligi arenasında mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçların tamamlanmasıyla birlikte torbalar da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşma tarihleri şu şekilde:
1. hafta: 8/10 Eylül 2026
2. hafta: 13/14 Ekim 2026
3. hafta: 20/21 Ekim 2026
4. hafta: 3/4 Kasım 2026
5. hafta: 24/25 Kasım 2026
6. hafta: 8/9 Aralık 2026
7. hafta: 19/20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
AEK ATINA
VIKING
SLOVAN BRATISLAVA
STUTTGART
LENS
PSV
LASK LINZ
VILLARREAL
SABAH FC
BODO/GLIMT
SHAKHTAR DONETSK
PORTO
LILLE
LEIPZIG
BORUSSIA DORTMUND
ASTON VILLA
COMO
INTER
SLAVIA PRAG
SPORTING
MANCHESTER UNITED
ATLETICO MADRID
LIVERPOOL
CLUB BRUGGE
REAL BETIS
NAPOLI
ARSENAL
PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)
BAYERN MÜNİH
FEYENOORD
BARCELONA
MANCHESTER CITY
ROMA