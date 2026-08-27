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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri!

        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri!

        Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti. Devler Ligi arenasında Fenerbahçe ise Olimpik Lyon'u saf dışı bırakarak lig aşamasına adını yazdırdı. Bu gelişmelerin ardından iki takımın da muhtemel rakipleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 01:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u mağlup ederek lig aşamasına katılma hakkı elde etti.

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        Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray ise elde ettiği şampiyonluk sayesinde Devler Ligi'nde mücadele etmeye doğrudan hak kazandı.

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        Bu sonuçlarla birlikte iki Türk takımı birden Devler Ligi arenasında mücadele edecek.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçların tamamlanmasıyla birlikte torbalar da belli oldu.

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        Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşma tarihleri şu şekilde:

        1. hafta: 8/10 Eylül 2026
        2. hafta: 13/14 Ekim 2026
        3. hafta: 20/21 Ekim 2026
        4. hafta: 3/4 Kasım 2026
        5. hafta: 24/25 Kasım 2026
        6. hafta: 8/9 Aralık 2026
        7. hafta: 19/20 Ocak 2027
        8. hafta: 27 Ocak 2027

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        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        7

        AEK ATINA

        8

        VIKING

        9

        SLOVAN BRATISLAVA

        10

        STUTTGART

        11

        LENS

        12

        PSV

        13

        LASK LINZ

        14

        VILLARREAL

        15

        SABAH FC

        16

        BODO/GLIMT

        17

        SHAKHTAR DONETSK

        18

        PORTO

        19

        LILLE

        20

        LEIPZIG

        21

        BORUSSIA DORTMUND

        22

        ASTON VILLA

        23

        COMO

        24

        INTER

        25

        SLAVIA PRAG

        26

        SPORTING

        27

        MANCHESTER UNITED

        28

        ATLETICO MADRID

        29

        LIVERPOOL

        30

        CLUB BRUGGE

        31

        REAL BETIS

        32

        NAPOLI

        33

        ARSENAL

        34

        PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)

        35

        BAYERN MÜNİH

        36

        FEYENOORD

        37

        BARCELONA

        38

        MANCHESTER CITY

        39

        ROMA

        40

        REAL MADRID

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