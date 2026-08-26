Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor... A Milliler, A Grubu'ndaki 4. maçında karşılaştığı Almanya'yı 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları turnuvada 4'te 4 yapmayı başardı.
Milliler, 28 Ağustos Cuma günü grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set: Almanya 21-25 Türkiye
2. Set: Almanya 27-25 Türkiye
3. Set: Almanya 20-25 Türkiye
4. Set: Almanya 19-25 Türkiye
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Predrag Balandzic (Sırbistan)
Almanya: Sarah Straube, Lina Alsmeier, Camilla Weitzel, Hanna Orthmann, Leana Grozer, Anastasia Cekulaev, Annie Cesar (L) (Patricia Nestler (L), Hannah Kohn, Lena Kindermann, Monique Strubbe, Emilia Weske)
Başantrenör: Konstantin Bitter
Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 21-25, 27-25, 20-25, 19-25
Süre: 117 dakika (28, 32, 29, 28)