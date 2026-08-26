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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!

        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!

        Filenin Sultanları, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor... A Milliler, A Grubu'ndaki 4. maçında karşılaştığı Almanya'yı 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları turnuvada 4'te 4 yapmayı başardı.

        Milliler, 28 Ağustos Cuma günü grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak.

        İŞTE SET SONUÇLARI:

        1. Set: Almanya 21-25 Türkiye

        2. Set: Almanya 27-25 Türkiye

        3. Set: Almanya 20-25 Türkiye

        4. Set: Almanya 19-25 Türkiye

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Predrag Balandzic (Sırbistan)

        Almanya: Sarah Straube, Lina Alsmeier, Camilla Weitzel, Hanna Orthmann, Leana Grozer, Anastasia Cekulaev, Annie Cesar (L) (Patricia Nestler (L), Hannah Kohn, Lena Kindermann, Monique Strubbe, Emilia Weske)

        Başantrenör: Konstantin Bitter

        Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Gizem Örge (L), (Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)

        Başantrenör: Daniele Santarelli

        Setler: 21-25, 27-25, 20-25, 19-25

        Süre: 117 dakika (28, 32, 29, 28)

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        #Filenin Sulta
        #Voleybol
        #almanya
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