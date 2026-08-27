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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İsmail Kartal: Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak

        İsmail Kartal: Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Lyon engelini aşarak 18 yıl aranın ardından katılan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Kartal: Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Fransız ekibi Lyon'u play-off turunda eleyerek 18 yıl aranın ardından katılan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

        İŞTE İSMAİL KARTAL'IN SÖZLERİ:

        İlk maçta bunların yani daha sonuçla ayrılabilirdik. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde.. Bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. O maça daha fresh çıksak, daha farklı olabilirdi. Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi. Önemli değil. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk.

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        "PENALTI VERİLSE MAÇ KOPACAKTI"

        Çok rahattık. Korkmadan, cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net daha vardı. Bir penaltı vardı, verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici.

        "BİZE MOTİVASYON SAĞLAYACAK"

        Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomi ve ligde şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak.

        Gece ve gündüz, Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık.

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        "FUTBOLCULARLA ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK"

        Oyuncular idmanda yenilikleri görüyor, dünya futbolundan geri olmadığımızı... Bu işe ekip olarak hazır olduğumuzu görüyorlar. Futbolcularla aramızda hiçbir sorun yok ve bize çok büyük saygı duyuyorlar. Ne diyeyim yani... Oyuncularımı kutluyorum.

        "BİZİM MESLEK BÖYLE"

        Eleştiri olur ama sürekli aleyhte konuşmalar, olmayan şeyleri olmuş gibi konuşmalar... Bizleri itibarsızlaştırma çabaları... Ben televizyonda hiçbir arkadaşım hakkında konuşmadım. Yarın onlar da burada olabilir. Kendime göre dünyam var ve namuslu, şerefimle yaşamaya çalışıyorum. Beni linçlemek, itibarsızlaştırmakla Fenerbahçe'ye destek olunmaz! Destek verin. Yarın siz burada olacaksınız. Bazen aşırı ağır eleştiriler oluyor, özellikle eski futbolcu arkadaşlarımız ve kardeşlerimizden duyunca üzülüyorum. Onlar benim yanımda olsa, onlar bunları duysa ne hissederler acaba? Sağlık olsun, ne yapalım? Bizim meslek böyle!

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        "FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

        Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin, bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak."

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        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
        #lyon
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