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        Galatasaray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!

        Galatasaray, yeni yabancı kuralı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Türk futbolu kurallara göre değil, şartlara ve kişilere göre yönetiliyor" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 19:58 Güncelleme:
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        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!

        Galatasaray, resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

        Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 2026-2027 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği, Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesidir.

        "Biz yabancı futbolcu konusunda bir karar verdik, bu kararı da çok önceden verdik, herkes buna uyacak" diye defalarca açıklama yapanların, kulübümüzün geçen sezon bu konuyla ilgili yaptığı tüm talep ve başvuruları doğru dürüst değerlendirmeden reddedenlerin, yapılan düzenlemenin yaratacağı sakıncaları defalarca dile getirmemize rağmen bizi duymazdan gelenlerin, bir anda yaptıkları bu dönüşü ibretle takip ediyoruz.

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        O gün, bu düzenlemenin ülkemizi Avrupa'daki büyük kulüplerin yetiştirme yurdu hâline getireceğini, Türk kulüplerini yüksek bonservis bedelleri ödemeye mahkûm edeceğini defalarca ifade ettik. Ancak uyarılarımız dikkate dahi alınmadı.

        Bu kararın, tüm kulüplerin ortak menfaatlerini korumaktan ziyade bir kulübün içinde bulunduğu şartlara çözüm üretmek ve adeta o kulübe can simidi olmak amacıyla alınmış olduğu çok açıktır. İsimler değişmekte, yönetimler değişmekte ancak bu kulübü koruyup kollayan anlayış ne yazık ki değişmemektedir.

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        Galatasaray Spor Kulübü olarak ayrıcalık değil; Türk futbolundaki her kulüp için aynı kuralı, aynı uygulamayı ve eşit rekabeti talep ettiğimizi bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyoruz.

        Türk futbolu, canı istediğinde ya da zorda kaldığında kafasına göre kural değiştiren değil, koyacağı kuralları tüm paydaşlarla istişare edip karar alan ve bu kararın arkasında duran, bağımsız ve öngörülebilir bir yönetim anlayışını hak etmektedir.

        Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu ayrıcalıklı uygulamalara karşı yine sahada kalacak, yine kazanacak ve şampiyon olacaktır.

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        NE OLMUŞTU?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu "yabancı uyruklu futbolcu" statüsünü değiştirdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig kulüplerinin lig maçları kapsamında A takım listesine yazamadıkları A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu ve/veya yabancı uyruklu futbolcuları da Türkiye Kupası müsabakalarında oynatabileceğini duyurdu.

        Alınan karar doğrultusunda Trendyol Süper Lig'deki 10+4 yabancı futbolcu kuralı, Ziraat Türkiye Kupası'nda uygulanmayacak ve kulüpler belirlediği 14 yabancı oyuncuyu yaşı fark etmeksizin oynatabilecek.

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        Açıklamada, "Trendyol Süper Lig kulüpleri tarafından müsabaka isim listesine 14'den fazla yabancı uyruklu futbolcu yazılamaz." bilgisi de verildi.

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        #galatasaray
        #TFF
        #tepki
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