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        İmza an meselesi! Tüm sağlık kontrollerinden geçti

        Yoğun bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'ye veda ediyor. Roma için İtalya'ya giden Hollandalı savunmacı, tüm sağlık kontrollerinden geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        Oosterwolde için imza an meselesi!

        Bu sezon yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşanıyor.

        Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'ye veda etmeye hazırlanıyor. Hollandalı futbolcu, İtalyan ekibi Roma ile anlaşmaya vardı. HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Serie A kulübüne imza atmaya giden Oosterwolde, tüm sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçti.

        Roma, Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle yaşadığı endişeden dolayı rotayı Nottingham Forest'tan Morato'ya çevirmişti. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, son yapılan sağlık testlerinden de başarılı olarak geçti ve transferde son aşamaya geldi.

        ZORUNLU OPSİYONLU KİRALAMA

        Çizme ekibi Fenerbahçe ile 1+17 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinden anlaşmaya varmıştı.

        PERFORMANSI

        3.5 yıldır sarı-lacilvertli formayı giyen Jayden Oosterwolde, çıktığı 112 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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        #fenerbahçe
        #Jayden Oosterwolde
        #Roma
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