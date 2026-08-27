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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı! O anlar kamerada

        Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı! O anlar kamerada

        Diyarbakır'da Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı'ndaki bir parkta, kadın cinayeti yaşandı. Çocuğunu görme bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir'i parka çağıran E.A., çıkan tartışma sonrası çocuğunu zorla kucağına alarak Sultan Akdemir'i öldürdü. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:55 Güncelleme:
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        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!

        Diyarbakır’da yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir’i (32), çocuğunu görme bahanesiyle parka çağıran E.A., tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Akdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. E.A., çocuğunu da alarak kaçarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı’ndaki bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Akdemir şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.A.’nın çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti.

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        E.A., Sultan Akdemir’den çocuğu alarak uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran E.A., Sultan Akdemir’e art arda ateş etti.

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        ÇOCUĞU DA ALARAK KAÇTI

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        Kurşunların isabet ettiği kadın yere yığılırken saldırgan eş E.A., çocuğu da alarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sultan Akdemir, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        SİLAHI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

        Öten yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.A.’nın silahı çıkardığı sırada Sultan Akdemir’in eşinin elini tutmaya çalıştığı çift arasında kısa süreli arbede yaşandığı yer aldı.

        ŞÜPHELİ EŞ YAKALANDI

        Diyarbakır’da yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir’i (32) tabancayla vurarak öldürdükten sonra çocuğunu da alarak kaçan E.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. E.A.’nın kaçırdığı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #sultan akdemir
        #Diyarbakır
        #kadın cinayeti
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