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        Haberler Magazin Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci

        Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci

        Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi, sarı-lacivertli ünlü isimleri de sevindirdi. Ünlüler, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:03 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne kaldı. Fenerbahçeli ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı.

        2

        Barış Kılıç

        3

        İlker Kaleli

        4

        Taner Rumeli

        5

        Eser Yenenler

        6

        Bekir Aksoy

        7

        Burak Sergen

        8

        Uraz Kaygılaroğlu

        9

        Begüm Öner

        10

        Derya Uluğ

        11

        Bora Cengiz

        12

        Merve Özbey

        13

        Serra Pirinç

        14

        Timur Acar

        15

        İbrahim Kutluay

        16

        Furkan Kızılay

        17

        Melis İşiten

        18

        Bilal Yiğit Koçak

        19

        Burcu Kara

        20

        Yalçın Hafızoğlu

        21

        Oğuzhan Koç

        22

        Gökhan Özoğuz

        23

        Pelin Akil

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        #ünlüler
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