Fenerbahçeli ünlülerin Şampiyonlar Ligi sevinci
Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi, sarı-lacivertli ünlü isimleri de sevindirdi. Ünlüler, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:03 Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Devler Ligi'ne kaldı. Fenerbahçeli ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı.
2
Barış Kılıç
3
İlker Kaleli
4
Taner Rumeli
5
Eser Yenenler
6
Bekir Aksoy
7
Burak Sergen
8
Uraz Kaygılaroğlu
9
Begüm Öner
10
Derya Uluğ
11
Bora Cengiz
12
Merve Özbey
13
Serra Pirinç
14
Timur Acar
15
İbrahim Kutluay
16
Furkan Kızılay
17
Melis İşiten
18
Bilal Yiğit Koçak
19
Burcu Kara
20
Yalçın Hafızoğlu
21
Oğuzhan Koç