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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkisi ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 28°

        Bursa

        Güneşli 29°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        DENİZLİ °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        UŞAK °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BURDUR °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        HATAY °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu,

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, °C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KARS °C, 25°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        #sağanak yağmur
        #hava durumu
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