Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tim Curry yaşamını yitirdi

        Tim Curry yaşamını yitirdi

        İngiliz oyuncu Tim Curry, 80 yaşında hayatını kaybetti. Curry, bir neslin hafızasına 'It' filminin ürkütücü palyaçosu 'Pennywise' olarak kazınmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 20:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        'The Rocky Horror Picture Show', 'It' ve 'Home Alone 2' gibi yapımlarla tanınan usta aktör Tim Curry, 80 yaşında hayata veda etti.

        TMZ'nin haberine göre, 10 yıldan uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Curry, salı gecesi Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi.

        Polis ve itfaiye ekipleri, gece saatlerinde gelen tıbbi acil durum ihbarı üzerine oyuncunun evine gitti. Curry’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ölümünde herhangi bir şüpheli durum olmadığı açıklandı.

        Kariyerine 1960'ların sonunda başlayan Tim Curry; Stephen King'in 'It' uyarlamasındaki Palyaço Pennywise ve 'Home Alone 2: Lost in New York' filmindeki otel müdürü Mr. Hector rolleriyle de hafızalara kazındı.

        50 yılı aşan kariyeri boyunca 'Annie', 'Clue', 'The Hunt for Red October' ve 'Muppet Treasure Island' gibi pek çok yapımda yer aldı.

        Kariyeri boyunca 3 Tony ve 1 Primetime Emmy adaylığı elde eden usta oyuncu; 'The Pirates of Penzance' oyunundaki başarısıyla 1982'de Royal Variety Club Ödülü'nü, 'Peter Pan and the Pirates' serisindeki 'Kaptan Kanca' seslendirmesiyle 1991'de Daytime Emmy Ödülü'nü ve 2015 yılında sanata katkılarından dolayı Actors Fund Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

        REKLAM

        2012 yılında geçirdiği ağır felç ve sonrasındaki ameliyat nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Curry, son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tim Curry
        #Home Alone 2
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!