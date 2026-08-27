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        Haberler Dünya Nepal'de sel felaketi: Can kaybı yükseldi, yüzlerce kişiden haber alınamıyor!

        Nepal'de sel felaketi: Can kaybı yükseldi, yüzlerce kişiden haber alınamıyor!

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, 558 kişinin kayıp olduğunu söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e yükseldi. Çoğunluğu turist olan 558 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

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        Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

         

         

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        391'İ YABANCI UYRUKLU

        Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.

         

         

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        Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

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        KÖTÜ HAVA ŞARTLARI ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ENGEL

        Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

         

         

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        Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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