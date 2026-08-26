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        Haberler Magazin Tim Curry yaşamını yitirdi

        Tim Curry yaşamını yitirdi

        İngiliz oyuncu ve şarkıcı Tim Curry, 80 yaşında Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 20:00 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

        'The Rocky Horror Picture Show', 'It' ve 'Home Alone 2' gibi yapımlarla tanınan usta aktör Tim Curry, 80 yaşında vefat etti.

        TMZ'nin haberine göre, 10 yıldan uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İngiliz aktör, salı gecesi Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi.

        Polis ve itfaiye ekipleri, gece saatlerinde gelen tıbbi acil durum ihbarı üzerine oyuncunun evine gitti. Curry’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ölümünde herhangi bir şüpheli durum olmadığı açıklandı.

        Kariyerine 1960'ların sonunda başlayan Tim Curry; Stephen King'in 'It' uyarlamasındaki Palyaço Pennywise ve 'Home Alone 2: Lost in New York' filmindeki otel müdürü Mr. Hector rolleriyle de hafızalara kazındı. 50 yılı aşan kariyeri boyunca 'Annie', 'Clue', 'The Hunt for Red October' ve 'Muppet Treasure Island' gibi pek çok yapımda yer aldı.

        Kariyeri boyunca 3 Tony ve 1 Primetime Emmy adaylığı elde eden usta oyuncu; 'The Pirates of Penzance' oyunundaki başarısıyla 1982'de Royal Variety Club Ödülü'nü, 'Peter Pan and the Pirates' serisindeki 'Kaptan Kanca' seslendirmesiyle 1991'de Daytime Emmy Ödülü'nü ve 2015 yılında sanata katkılarından dolayı Actors Fund Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazandı.

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        2012 yılında geçirdiği ağır felç ve sonrasındaki ameliyat nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Curry, son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #oyuncu
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