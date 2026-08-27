Country müzik efsanesine veda: Dolly Parton'ın asıl gücü sesinden çok daha fazlasıydı!

25 Ağustos 2026'da 80 yaşında hayatını kaybeden Parton, country müziğin en tanınan isimlerinden biriydi. Ancak mirası tek bir müzik türüne sığmadı. Şarkıcı ve söz yazarı olmasının yanı sıra oyuncu, yapımcı, iş insanı ve hayırsever olarak da kendi dünyasını kurdu. Kariyeri boyunca 10 Grammy kazandı ve 3 binden fazla şarkı yazdı.

Yine de onu yalnızca ödülleri ve başarılarıyla anlatmak eksik kalır. Çünkü Dolly Parton, kendi imajını da kariyerinin önemli bir parçası haline getiren nadir yıldızlardan biriydi.