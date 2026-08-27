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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi: Gümrük vergisi yüzde 12'ye düşürülecek

        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi: Gümrük vergisi yüzde 12'ye düşürülecek

        Ticaret Bakanlığı, rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisinin uygulama dönemini yeniden düzenledi. Hasat döneminde yüzde 20 olarak uygulanan gümrük vergisi, bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12 olarak uygulanacak. Kuru soğan ithalatında ise gümrük vergisi 31 Ocak 2027'ye kadar yüzde 5 olarak uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi

        Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisinin uygulama dönemine ilişkin düzenleme yapıldığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilmesi, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimle karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahının birlikte gözetildiği belirtildi.

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        GÜMRÜK VERGİSİ 1 EKİM'DE YÜZDE 12'YE DÜŞÜRÜLECEK

        Bu kapsamda, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin hammaddelerini uygun fiyatlarla temin edebilmeleri amacıyla yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında hasat döneminde yüzde 20, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran döneminde ise yüzde 12 gümrük vergisi uygulanıyor.

        Açıklamada, Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa'da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat artışı riskinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi.

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        Bu riskler doğrultusunda, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli hammaddeye zamanında ulaşabilmesi ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı ile varılan mutabakat kapsamında, yağlık ayçiçeği tohumunda uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisinin bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

        Ticaret Bakanlığı, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde piyasalardaki arz-talep dengesi ile fiyat gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürecek.

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        Bakanlık, piyasa koşullarının gerektirdiği düzenlemelerin zamanında hayata geçirileceğini ve bu süreçte üretici ile tüketici refahının birlikte gözetileceğini bildirdi.

        KURU SOĞAN İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ 31 OCAK 2027'YE UZATILDI

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına göre kuru soğan ithalatında gümrük vergisi de 31 Ocak 2027’ye kadar yüzde 5 olarak uygulanacak. Bosna-Hersek, Singapur ve Kosova menşeli kuru soğan ithalatı yüzde 5’lik uygulamanın dışında tutuldu.

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