Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
Samsun'da meydana gelen kahreden kazada, 18 yaşındaki Esra Turan'a, kavşakta elektrikli bisikletle geçerken otomobil çarpmıştı. Genç kızın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde Esra Turan’ın (18) kavşaktan elektrikli bisikletle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre Samsun’un Çarşamba ilçesinde Esra Turan’ın (18) kavşaktan elektrikli bisikletle geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Melik Mahallesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. U.F.C. (57) yönetimindeki otomobil, kavşaktan elektrikli bisikletiyle geçmeye çalışan Esra Turan’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Turan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Esra Turan’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.