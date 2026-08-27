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        Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!

        Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek dev gelirle birlikte kasasını dolduracak. Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonunda mücadele edecek iki temsilcimiz, daha maçlar başlamadan toplamda minimum 61,3 milyon Euro'luk gelirin sahibi oldu. Fenerbahçe, katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için daha fazla gelir elde edecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti.

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        İlk maçı evinde 1-1'lik skorla tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 2-1 galip ayrılarak toplam skorda üstünlük sağladı ve Devler Ligi'nde 'lig aşaması' biletini almaya hak kazandı.

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        Öte yandan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir gelire de hak kazandı.

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        Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak Devler Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray, toplam 30.5 milyon Euro'nun sahibi olacak.

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        Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 18.6 milyon, 10 yıllık sıralamadaki yeri dolayısıyla 3.5 milyon ve 5 yıllık sıralama ile medya gelirlerinden 8.4 milyon euro kasasına koyacak.

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        FENERBAHÇE DAHA FAZLA KAZANACAK

        Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılmaya hak kazanan Fenerbahçe ise 31.8 milyon euro kazanmayı garantiledi.

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        Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için 18.6 milyon, 10 yıllık sıralamadaki yeri dolayısıyla 3.8 milyon ve 5 yıllık sıralama ile medya gelirlerinden 9.4 milyon euro kazandı.

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        UEFA'nın gelir dağıtımında kulüplerin geçmiş Avrupa performanslarına göre belirlenen katsayı sıralaması büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin bu sıralamada Galatasaray'a göre daha üst basamakta bulunması, iki kulüp arasındaki başlangıç gelir farkının oluşmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler, bu avantaj sayesinde Şampiyonlar Ligi macerasına Galatasaray'dan yaklaşık 1,1 milyon Euro daha yüksek bir gelirle başlayacak.

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        #galatasaray
        #fenerbahçe
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