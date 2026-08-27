Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!

UEFA'nın gelir dağıtımında kulüplerin geçmiş Avrupa performanslarına göre belirlenen katsayı sıralaması büyük önem taşıyor. Fenerbahçe'nin bu sıralamada Galatasaray'a göre daha üst basamakta bulunması, iki kulüp arasındaki başlangıç gelir farkının oluşmasına neden oldu. Sarı-lacivertliler, bu avantaj sayesinde Şampiyonlar Ligi macerasına Galatasaray'dan yaklaşık 1,1 milyon Euro daha yüksek bir gelirle başlayacak.