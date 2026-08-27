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        Haberler Sağlık ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı

        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı

        Uzmanlar, daraksonrasib adlı ilacı, en ölümcül kanser türlerinden biri için "çığır açıcı bir ilaç" olarak nitelendirdi. Çalışmalarda ilaç, hastaların hayatta kalma süresini ortalama iki katına çıkardı

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
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        ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), klinik denemelerde hastaların hayatta kalma süresini neredeyse iki katına çıkaran bir pankreas kanseri tedavisini onayladı. İlacın, en ölümcül kanser türlerinden birinin tedavisinde "çığır açıcı bir gelişme" olabileceği öngörülüyor.

        BBC'de yer alan habere göre, 500 hastanın katıldığı ileri aşama bir klinik çalışmada, hap formundaki ilacı her gün alanların ortalama hayatta kalma süresinin 13,2 ay olduğu, kemoterapi alanların hayatta kalma ortalamasının ise 6,6 ay olduğu tespit edildi.

        FDA: KRİTİK VE YENİ BİR SEÇENEK

        FDA'ya göre ilaç "son derece zor ve tedavisi güç bir kanser türüyle karşı karşıya olan hastalar için kritik ve yeni bir seçenek" sağlıyor.

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        Daraxonrasib, pankreas tümörlerinin yüzde 90'ından fazlasında bulunan ve kanser gelişimini tetikleyen mutasyona uğramış KRAS genini hedef alıp devre dışı bırakarak kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor.

        ABD'DE HER YIL YAKLAŞIK 67 BİN KİŞİYE PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİ KONULUYOR

        Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, ABD'de her yıl yaklaşık 67 bin kişiye pankreas kanseri teşhisi konuluyor ve bu kanser türü, tüm büyük kanserler arasında en yüksek ölüm oranına sahip.

        Pankreas kanseri genellikle geç teşhis ediliyor ve tedavisi oldukça zor. Pankreas kanseri olanların yarısından fazlası teşhisten sonraki üç ay içinde hayatını kaybediyor.

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        FDA 2025 yılında ilaca, hızlandırılmış incelemeyi gerektiren ciddi rahatsızlıkların tedavilerine verilen "Çığır Açan Tedavi" statüsünü verdi.

        Ajansın Onkoloji Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Angelo de Claro, ilacın "tıbbi ihtiyacın karşılanamadığı bir alanda daha önce görülmemiş sonuçlar vermesi" nedeniyle FDA'nın, düzenleyici sürenin dolmasını beklemeden, altı ay erken onay verdiğini söyledi.

        "TÜMÖRÜN KÜÇÜLMESİNE YARDIMCI OLUYOR"

        FDA'nın açıklamasına göre, tedavinin en yaygın yan etkileri deride döküntü, ishal, mide bulantısı, yorgunluk ve kusma.

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        Denemede kemoterapi ile tedavi edilen hastaların %57,5'ine kıyasla, daraksonrasib kullanan hastaların yaklaşık yüzde 44'ünde ciddi yan etkiler görüldü.

        Aralık ayında 4. evre pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan eski ABD Senatörü Ben Sasse, ilacın klinik denemesine katılan hastalar arasında ve ilacın tümörlerinin küçülmesine yardımcı olduğunu söyledi.

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        #pankreas kanseri
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