Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu

Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması sarı-lacivertli takımın borsadaki hisselerini de coşturdu.

Kanarya, play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon'u 1-1 ve 2-1'lik skorların ardından eleyerek grup aşamasına geçti. Böylece kasasına önemli bir meblağı koymayı garantiledi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayarak ilk aşamada yaklaşık 31 milyon euro kazanacak olması yatırımcıları da cezbetti.

Gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin borsadaki hisseleri de değerlendi. Güne yüzde 8'in üzerinde yükselişle başlayan 'Fener' hissesi, 10:45 sularında yüzde 7'ye yakın artış durumunda.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE AYAK BASARAK 31 MİLYON EURO KAZANDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u geçerek lig aşamasına yükselmesiyle önemli bir geliri garantiledi.

UEFA'nın 2026/27 sezonu gelir dağıtım sistemine göre lig aşamasına katılan her takım 18,62 milyon Euro sabit katılım geliri elde ediyor. Fenerbahçe ayrıca play-off turuna yükseldiği için 4,3 milyon Euro gelir elde etmişti. Böylece yalnızca bu iki kalemden gelen tutar yaklaşık 22,9 milyon Euro oldu.

Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği başlangıç geliri bunun üzerinde olacak.

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Katsayı, medya hakları ve UEFA'nın "Value Pillar" olarak adlandırdığı değer payı gibi kalemlerin de eklenmesiyle sarı-lacivertlilerin yaklaşık 30,7 milyon Euro, yani 31 milyon Euro seviyesinde başlangıç geliri elde etmesi bekleniyor.

Bu tutar, Fenerbahçe'nin turnuvada maçlara çıkmasıyla elde edeceği performans gelirlerinden önceki başlangıç seviyesini ifade ediyor.

HER GALİBİYET 2,1 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki performansı da kulübün gelirini önemli ölçüde artırabilecek.

UEFA sistemine göre lig aşamasında alınacak her galibiyet 2,1 milyon Euro, beraberlik ise 700 bin Euro gelir sağlayacak.

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Fenerbahçe 8 maçlık lig aşamasında tüm karşılaşmalarını kazanması halinde yalnızca galibiyet primlerinden 16,8 milyon Euro daha elde edebilecek.

Bunun yanında lig aşamasındaki sıralama ve sonraki turlara yükselme de ek gelir yaratacak.