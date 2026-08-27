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        Haberler Gündem Çevre Yabancıların canlı çekirge toplarken yakalanmasına, uzmandan ‘genetik çalışma’ uyarısı!

        Yabancıların canlı çekirge toplarken yakalanmasına, uzmandan ‘genetik çalışma’ uyarısı!

        Nemrut Dağı Milli Parkı'nda 16 canlı çekirgeyle yakalanan 2 şüpheliyle ilgili konuşan Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Satar, "Canlı olarak toplamaları demek, onların üzerinde belki de genetik çalışmalar yapmak demek. Yabancı kişilerin şüpheli görülen çalışmalarının hemen oradaki jandarma karakoluna ya da güvenlik güçlerine hemen haber verilmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:44 Güncelleme:
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        Canlı çekirge toplanması ile ilgili 'genetik çalışma' uyarısı!

        Adıyaman'daki Nemrut Dağı Milli Parkı’nda 16 canlı çekirgeyle yakalanan 2 şüpheliyle ilgili konuşan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, “Canlı olarak toplamaları demek, onların üzerinde belki de genetik çalışmalar yapmak demek. Yabancı kişilerin şüpheli görülen çalışmalarının hemen oradaki jandarma karakoluna ya da güvenlik güçlerine hemen haber verilmesi gerekiyor” dedi.

        DHA'nın haberine göre Nemrut Dağı Milli Parkı’nda 19 Ağustos’ta yabancı uyruklu 2 şüpheli, izinsiz şekilde çekirge toparken yakalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheliler 16 canlı çekirge ile yakalandı. Şüphelilere 1,4 milyon lira para cezası kesildi. Ele geçirilen çekirgeler ise doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Prof. Dr. Ali Satar
        Prof. Dr. Ali Satar
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        "GENETİK ÇALIŞMA İHTİMALİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"

        Operasyon görüntülerini inceleyen Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerin canlı olarak götürmeye çalışmasının önemli bir ayrıntı olduğunu ifade ederek, “Bunlar biyokaçakçı insanlar olabilir. Bazen de bilim insanları gelip izin almadan böyle materyalleri alıp götürebiliyorlar. Yine bu da biyokaçakçılığa giriyor. Çünkü biyokaçakçılığın tanımında, bir ülkenin biyolojik kaynaklarını, genetik kaynaklarını izin almadan yurt dışına götürmek biyokaçakçılığa giriyor, bu bilim insanı olsa dahi. Biz çalışmalarımızda, bakanlığa yaptığımız projeyi de anlatarak resmi izin alıyoruz. Daha sonra bu materyaller üzerinde çalışma yapıyoruz. Aslında bunları bildikleri halde belki de götürüyorlar. Gördüğüm kadarıyla bunlar, özellikle Adıyaman’da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve yakın yerlerde bulunan ve ‘etçil çekirge’ dediğimiz, biraz da büyük bir çekirge türü. Dikkat ettim, 25 santimetreye kadar olan çekirgeleri canlı olarak toplamışlar. Ve canlı olarak toplamaları demek, onların üzerinde belki de genetik çalışmalar yapmak demek” dedi.

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        "ŞÜPHELİ ÇALIŞMALARI İHBAR EDİN"

        Yabancı kişilerin bitki veya hayvan türlerini topladığının görülmesi halinde güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini belirten Satar, “Bunlar koleksiyonculara bazı materyaller sağlıyorlar. Ya da bunlar endemik, endemik olmazsa bile sadece bizim coğrafyamızda bulunduğu için kıymetli. Çok pahalı fiyatlara satabiliyorlar bunları. Böyle olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü canlı olarak götürmeleri, belki de bunlar üzerinde genetik olarak çalışmak istemeleri demek. Birçok böcek üzerinde çalışılıyor. Bazılarından ilaçlar elde ediliyor. Tıbbi yönde kullanılıyor. Bunların buradan izin alınmadan çıkarılmaması lazım. Bunlar bir bakteriyle, gördünüz işte bir virüsle ne yapabiliyorlar. Dünyayı da pandemiyle dize getirdiler yani. Böyle bir hastalığa yol açabilirsiniz. Birçok çalışma var, bunlarla alakalı. Çok kötü bir şey bu. Tabii dünya için, insanlık için bunları düşünmek bile istemiyoruz. Yabancı kişilerin şüpheli görülen çalışmalarının hemen oradaki jandarma karakoluna ya da güvenlik güçlerine haber verilmesi gerekiyor. Onlar gerekli işlemleri zaten yapıyor” diye konuştu.

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        #haberler
        #Adıyaman
        #Nemrut Dağı Milli Parkı
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