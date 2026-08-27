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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya Meta, genç kullanıcılar için tarihi anlaşmaya imza attı: Günlük 2 saat sınırı geliyor

        Meta, genç kullanıcılar için tarihi anlaşmaya imza attı: Günlük 2 saat sınırı geliyor

        Meta, ABD'de eyaletlerle ulaştığı kapsamlı uzlaşmada Facebook ve Instagram'da gençlerin kullanımını günde iki saatle sınırlandırmayı, gece yarısından sabah 6'ya kadar erişimi ebeveyn izni olmadan engellemeyi ve okul saatlerinde bildirimleri kısıtlamayı kabul etti. Yaklaşık 18 milyar dolara varan anlaşma, sosyal medya şirketlerine yönelik binlerce davaya örnek teşkil edebilecekken Güney Kore medya düzenleyicisi bu önlemlerin dünya genelinde uygulanması gerektiğini açıkladı.

        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Meta'dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı

        ABD'de tüketici koruma ve gizlilik yasalarının ihlali iddialarıyla açılan tarihi sosyal medya davasında 16,7 milyar dolarlık uzlaşmayı kabul etmek zorunda kalan Meta, genç kullanıcıların platformlarından zarar görmesini önlemeye yönelik geniş kapsamlı bir uzlaşmaya vardı. ABD’nin çeşitli eyaletleriyle yapılan anlaşma, şirketin Facebook ve Instagram’da gençlere yönelik hizmet şeklini yeniden tanımlıyor. Meta temel bir yeniden yapılanma yaşamasa da, alınan önlemler çocuk ve gençlerin dijital sağlığını koruma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek! Haberi Görüntüle

        GENÇLERE GÜNLÜK KULLANIM VE GECE YASAĞI

        Anlaşmaya göre Meta, önümüzdeki on yıl boyunca 13-17 yaş arası kullanıcıların Facebook ve Instagram kullanımını günde en fazla iki saatle sınırlayacak. Gece yarısından sabah 6’ya kadar olan dönemde ebeveyn onayı olmadan platformlara erişim tamamen engellenecek. Okul saatleri olan sabah 8 ile öğleden sonra 3 arasında genç kullanıcılara yönelik çoğu anlık bildirim de devre dışı bırakılacak. Yaş kısıtlı içeriklere erişimin önlenmesi için ek önlemler de hayata geçirilecek.Bu sınırlamalar, Snapchat, TikTok ve YouTube’un benzer koşulları benimsemesi halinde daha da sıkılaştırılabilecek. Colorado Başsavcısı Phil Weiser, “Bu davanın odağı çocuklarımızı korumaktı. Anlaşmayla elde ettiğimiz sonuçlar son derece anlamlı ve herhangi bir mahkemenin emredebileceğinden çok daha kapsamlı” açıklamasında bulundu.

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        KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖNERİLER VE REKLAMLAR DEVAM EDECEK

        Uzlaşma, Meta’nın kişiselleştirilmiş içerik önerilerini veya hedefli reklamları bırakmasını zorunlu kılmıyor. Şirket araştırmacılarının özellikle sorunlu bulduğu, kullanıcıları beden imajı konusunda rahatsız eden paylaşımlar gibi bazı içeriklere de doğrudan müdahale getirmiyor. Meta, anlaşmayı kabul ederken herhangi bir yanlış yapmadığını da vurguladı. Toplam ödeme tutarı, şirketin yaklaşık üç-dört aylık kârına ve bir aylık gelirine denk geliyor.

        GÜNEY KORE: ÖNLEMLER DÜNYA ÇAPINDA UYGULANSIN

        Güney Kore Medya ve İletişim Komisyonu (KMCC), Meta’nın gençleri bağımlılık yaratabilecek özelliklerden korumak için önerdiği önlemlerin ideal olarak dünya genelinde uygulanması gerektiğini bildirdi. Komisyon, sosyal medya şirketlerinin çocuk ve gençleri koruma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, parlamentoda bu yönde yedi yasa tasarısının beklediğini duyurdu.

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        KMCC, algoritma tabanlı içerik önerileri, beğeni gibi etkileşim metriklerinin gösterilmesi ve kullanıcıları platforma geri çeken anlık bildirimler gibi aşırı kullanımı teşvik edebilecek özelliklerdeki değişikliklerin genç kullanıcılara küresel ölçekte uygulanmasının faydalı olacağını ifade etti. Güney Kore’de 14 yaş altına sosyal medya erişiminin kısıtlanması ve 14-19 yaş grubunda algoritmaların sınırlandırılması gibi tedbirler de tartışılıyor.Anlaşma, dünya genelinde çocukların zararlı çevrimiçi içeriklere erişimini sınırlama çabalarına önemli bir örnek oluştururken, Avustralya’nın 16 yaş altına sosyal medya yasağı gibi benzer regülasyonların da gündemde olduğunu hatırlatıyor.

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