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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!

        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!

        Fenerbahçe ve Nice, Kojo Peprah Oppong transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:33 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!

        Stopere U23 takviyesi planlayan Fenerbahçe aradığı ismi Fransa'da buldu. Sarı-lacivertliler, Kojo Peprah Oppong için Nice ile anlaşmaya vardı.

        Kojo Peprah Oppong'un kısa süre içerisinde İstanbul'da olması bekleniyor.

        NICE 2.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ

        Nice'in 2025 yazında İsveç ekibi Norrköping'den 2.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Oppong, ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekti.

        43 maçta forma giyen ve bunların 40'ında ilk 11'de başlayan Ganalı futbolcu, performansıyla milli takıma kadar yükseldi. Nice ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Oppong'un güncel durumda yeniden takımdan ayrılması gündemde.

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        Nice'in finansal kaynak oluşturmak amacıyla oyuncularından bazılarını satmayı değerlendirdiği ve Oppong için gelecek tekliflere açık olduğu aktarıldı.

        Fenerbahçe'nin 10 milyon euronun üzerindeki teklifinin ardından iki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığı ifade edildi.

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        #fenerbahçe
        #transfer
        #Kojo Peprah Oppong
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