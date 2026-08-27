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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!

        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!

        Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğradı. Bebek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yılmaz'ın iki bacağına toplam 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Soner Yılmaz ameliyata alındı

        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!

        Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş’ın Bebek Mahallesi’nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Soner Yılmaz, evinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırıda ateşlenen kurşunlardan 3’ü Yılmaz’ın iki bacağına isabet etti. Silah seslerinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        3 KURŞUN İSABET ETTİ

        Yaralanan Soner Yılmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki bacağından yaralandığı belirlenen Yılmaz, doktorların yaptığı kontrollerin ardından ameliyata alındı. Dün gece gerçekleştirilen ameliyatın ardından tedavisi devam eden Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Mehmet Ali Yılmaz
        Mehmet Ali Yılmaz
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        POLİS SALDIRGANI ARAŞTIRIYOR

        Silahlı saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ve nedeni araştırılıyor. Ekiplerin, saldırganın geliş ve kaçış güzergâhını belirlemek amacıyla Bebek ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

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