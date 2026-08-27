24 Mart 2016’da Şişli Fulya’da öldürülen Mezdeke Grubu’nun eski dansçısı Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Bülent Gündüz’ün olay günü izlediği rota dakika dakika ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Cinayet Büro ekipleri, güvenlik kameralarından Gündüz’ün Avcılar’dan olay yerine gelişini ve cinayetin ardından sokak sokak kaçışını belirledi. İşte o rotanın detayları…

AVCILAR'DAN YOLA ÇIKTI

İddianameye göre Bülent Gündüz, olay günü saat 18.57.31'de, İstanbulkartı'nı Avcılar Metrobüs Durağı'ndaki turnikeye okuttu. Saat 19.01'de Avcılar'dan metrobüse bindi.

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Metrobüsteki güvenlik kameraları Gündüz'ün yolculuğunu da kaydetti. Saat 19.39'da cep telefonunu cebinden çıkaran Gündüz, 19.40'ta telefonun arkasını açarak SIM kartını çıkardı ve telefonu kapattı.

Saat 19.47'de Mecidiyeköy'de metrobüsten indi.

Katil zanlısı Bülent Gündüz

MECİDİYEKÖY'DEN YÜRÜYEREK FULYA'YA

Saat 19.48'de Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nın turnikelerinden çıkan Gündüz, bundan sonra yoluna yaya olarak devam etti.

Güvenlik kameralarının peş peşe kaydettiği Gündüz, Ortaklar Caddesi üzerinden Fulya'ya doğru yürüdü. Saat 19.58.55'te olay yerine doğru ilerlediği, saat 20.00.02'de ise hâlâ Ortaklar Caddesi üzerinde olduğu belirlendi.

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Gündüz, saat 20.04.56'da Hüseyin Cahit Yalçın Sokak'a ulaştı. Saat 20.05.13'te ise Aynur Kanbur'un yaşadığı binanın bulunduğu sokakta olay yerine doğru yürürken son kez görüntülendi.

Böylece Gündüz'ün Avcılar'daki turnikeden saat 18.57.31'de geçmesinden olay yerine ulaştığı son görüntü olan 20.05.13'e kadar 1 saat 7 dakika 42 saniye geçti.

4 DAKİKA 21 SANİYE SONRA KAÇIŞ KAMERALARINDA

Kamera kayıtlarındaki en dikkat çekici zaman aralığı ise bundan sonra ortaya çıktı. Gündüz, saat 20.05.13'te olay yerine doğru yürürken görüntülendi. Saat 20.09.34'te ise bu kez olay yerinden uzaklaşırken kameraya yakalandı. İki görüntü arasında yalnızca 4 dakika 21 saniye vardı. Cinayet bu zaman dilimi içinde gerçekleşti.

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CİNAYETTEN SONRA BEŞİKTAŞ'A YÜRÜDÜ

Gündüz, cinayetin ardından Hüseyin Cahit Yalçın Sokak'tan Fulya istikametine yöneldi. Buradan Sakız Ağacı Caddesi'ne, ardından Hüseyin Hakkı Yeten Caddesi'ne geçti. Saat 20.14'te bu güzergâhta yürürken görüntülendi.

Saat 20.18.49'da Ihlamur Kasrı önünden geçen Gündüz, Beşiktaş yönünde yürümeye devam etti.

Saat 20.19.20'de Ihlamurdere Caddesi'ne, buradan da Ortabahçe Caddesi'ne yöneldi. Saat 20.23 sıralarında Ortabahçe Caddesi'nde, saat 20.29'da Beşiktaş Caddesi yönünde, saat 20.31.42'de ise

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Barbaros Bulvarı istikametinde yürürken kameralara yansıdı.

BARBAROS BULVARI'NDA İZİ KAYBOLDU

Gündüz son olarak saat 20.34.35'te, Beşiktaş Meydanı'ndaki metro şantiyesinin yanından geçerek Barbaros Bulvarı ve Zincirlikuyu istikametine doğru yürürken görüntülendi. Ancak bu noktada kamera takibi kesildi.

İddianameye göre Beşiktaş Meydanı'ndaki MOBESE kameralarının çalışmaması nedeniyle Gündüz'ün buradan sonra nereye gittiği görüntülerden tespit edilemedi.

POLİS BU KEZ İSTANBULKART'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine şüphelinin toplu taşıma araçlarını kullanmış olabileceği ihtimalinden hareketle İstanbulkart kayıtlarını incelemeye aldı.

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Şüphelinin olay günü Avcılar Metrobüs Durağı'ndan metrobüse bindiği kamera görüntülerinden biliniyordu. Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELBİM'den olay günü Avcılar Metrobüs Durağı'ndaki turnikelerden kullanılan kartların bilgilerini istedi.

Yapılan incelemede, olay günü saat 18.57.31'de Avcılar Metrobüs Durağı'ndaki turnikeden İstanbulkart/Mavi Kart ile geçiş yapıldığı ve bu kartın Bülent Gündüz tarafından kullanıldığı tespit edildi. Böylece kamera görüntülerindeki şüpheli ile Bülent Gündüz arasında önemli bir bağlantı kuruldu.

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KAYBOLAN İZİ KART HAREKETLERİNDEN BULUNDU

Polis bu kez tespit edilen İstanbulkart'ın cinayetten sonraki hareketlerini mercek altına aldı. İncelemede Bülent Gündüz'ün olay günü saat 20.34.15'te 62 numaralı otobüse bindiği, Zincirlikuyu'da indikten sonra saat 20.45.06'da 43R numaralı otobüse geçtiği belirlendi.

43R'nin güzergâhının Rumelihisarüstü olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada Bülent Gündüz'ün cinayetin işlendiği tarihte Rumelihisarı'ndaki bir iş yerinde SGK kaydının bulunduğu da ortaya çıktı. Böylece polisin Barbaros Bulvarı'nda kamera görüntülerinde kaybettiği şüphelinin izi, bu kez İstanbulkart hareketleri sayesinde yeniden bulundu.

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İŞTE TÜM GÜZERGAHI

Gündüz’ün o geceki güzergahı böylece Avcılar–Mecidiyeköy–Ortaklar Caddesi–Hüseyin Cahit Yalçın Sokak–Fulya–Hüseyin Hakkı Yeten Caddesi–Ihlamur–Ihlamurdere Caddesi–Ortabahçe Caddesi–Beşiktaş–Barbaros Bulvarı–Zincirlikuyu–Rumelihisarüstü olarak ortaya çıkarıldı.