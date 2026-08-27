Son dakika: 'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
Savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü. 84 yaşındaki Mladiç 15 yıldır hapisteydi.
1992-95 yılları arasında gerçekleşen kanlı Bosna Savaşı'nda görev alan, savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç öldü.
Mladiç, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'yı işgal etmiş ve Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnakları teslim almış, daha sonra katliam yapmıştı.
Bosna Savaşı boyunca Sırp askerlerinin komutanlığını yapan, hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın bir köyünde yakalanarak Lahey'e teslim edilmiş, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.
Mladiç geçtiğimiz yıl sağlık gerekçeleriyle tahliye olmayı talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti.