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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Fabio Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Fabio Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:41 Güncelleme:
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        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Beşiktaş transferleri art arda açıklamaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Ernest Poku'nun ardından Juventus'tan Fabio Miretti'nin transferini de duyurdu.

        İSTANBUL'A GELDİ

        23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti, İstanbul'a geldi.

        Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

        "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

        Fabio Miretti profesyonel futbol kariyerine ülkesi takımlarından Juventus altyapısında başladı. 2021-22 sezonunda A takımına yükselen İtalyan orta saha, 3 sezon sonra Genoa'ya kiralandı.

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        Geçtiğimiz sezonda kiralıktan dönen 23 yaşındaki futbolcu Juventus formasını 1 sezon daha terletti.

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        #Fabio Miretti
        #beşiktaş
        #transfer
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