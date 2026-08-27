Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri: MSB'den SDG açıklaması, "Türkiye'nin altın üretimini yüzde 10 artıracak", 'Bosna Kasabı' Mladiç öldü, Meta'dan gençlere 2 saat sınırı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MSB'DEN SDG AÇIKLAMASI: GELİŞMELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

MSB'den yapılan açıklamada SDG'nin feshi değerlendirilerek "SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'Tek Devlet, Tek Ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

"TÜRKİYE'NİN ALTIN ÜRETİMİNİ YÜZDE 10 ARTIRACAK"

Ağrı'da Mollakara Madeni'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katma değeri en yüksek ihracat alanının madencilik olduğunu belirterek, tesiste ilk 5 yılda 17 tona yakın altın üretileceğini söyledi. Yılmaz, tesisin Türkiye'nin altın üretimini yüzde 10 artıracağını da ifade etti.

BAKANLIKTAN YAĞLIK AYÇİÇEĞİ VE KURU SOĞANDA GÜMRÜK DÜZENLEMESİ

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatındaki gümrük vergisinin uygulama dönemini yeniden düzenledi. Hasat döneminde yüzde 20 olarak uygulanan gümrük vergisi, bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren yüzde 12 olarak uygulanacak. Kuru soğan ithalatında ise gümrük vergisi 31 Ocak 2027'ye kadar yüzde 5 olarak uygulanacak.

KKM BAKİYESİ SIFIRLANDI

Bu arada Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları, geçen hafta 4 milyon lira azalarak sıfıra indi.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA YOLDA

Türkiye kuzeyden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, cuma gününden başlayıp pazar gününe kadar devam edecek yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 9 derece düşeceğini söyledi. Yağışlarla birlikte sel ve yıldırım tehlikesi de var.

NEPAL'DE SEL FELAKETİ

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi. Yetkililer, bini aşkın kişinin kayıp olduğunu söyledi. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu duyurdu. Uzmanlar sele, bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu söyledi.

'BOSNA KASABI' MLADİÇ HAPİSTE ÖLDÜ

Srebrenitsa Soykırımı'ndan sorumlu olan savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilerek müebbet hapis cezasına çarptırılan Sırp komutan Ratko Mladiç tutuklu bulunduğu cezaevinde öldü. 84 yaşındaki Mladiç 15 yıldır tutukluydu.

İLK ŞARA KULLANDI: SURİYE’DE 15 YIL SONRA KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Bu arada ABD’nin "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkardığı Suriye’de tarihi bir adım daha atıldı. Şara, Şam'daki bir restoranda hesabı Visa kartıyla ödeyerek ülkede uluslararası kart sisteminin 15 yıl sonra yeniden kullanılmaya başlandığını sembolik bir işlemle duyurdu.

META'DAN GENÇLERE GÜNLÜK 2 SAAT SINIRI

Bir süredir özellikle çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımı tartışılıyor, peş peşe de adımlar atılıyor. Şimdi Meta, ABD'de eyaletlerle ulaştığı kapsamlı bir uzlaşıya imza attı. Buna göre, 13-17 yaş arası kullanıcıların Facebook ve Instagram kullanımını günde iki saat ile sınırlanacak. Gece yarısından sabah 6’ya kadar olan dönemde ebeveyn onayı olmadan platformlara erişim tamamen engellenecek. Okul saatleri olan sabah 8 ile öğleden sonra 3 arasında genç kullanıcılara yönelik çoğu anlık bildirim de devre dışı bırakılacak.

ABD, PANKREAS KANSERİNDE ÇIĞIR AÇAN TEDAVİYİ ONAYLADI

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, klinik denemelerde hastaların hayatta kalma süresini neredeyse iki katına çıkaran bir pankre…