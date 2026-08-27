İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi, iddianamede bahsedilen yapılarla hiçbir ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu.

AA'da yer alan habere göre Çebi, iddianameye konu kreşin yapımı için gönderdikleri 4 milyon 700 bin liranın hayır bütçeleri içinde çok sembolik bir rakam olduğunu ve bunun tamamen eğitime katkı sunmak maksadıyla yaptıkları bir bağış olduğunu iddia etti.

Herhangi bir kreş yaptırılmadığı ve ilgili ödemelerin örgütü finanse etmek maksadıyla gönderildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Çebi, şirketin bahsi geçen kreş inşaatı sürecini ticari teamüllere uygun bir şekilde yönettiğini öne sürdü.

REKLAM

Çebi, bina sahibi olduğu otelin güvenlik kamerasının bantlanmasıyla ilgili savunmasında şunları kaydetti: "Otelin binasının sahibi olsak da otelin işletmesi Amerikalı firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu süreçlerde herhangi bir söz hakkımız bulunmamaktadır. Otelde gerçekleştirilen, Ekrem Bey'in yer aldığı hiçbir toplantı ve görüşmelere katılmadım. Bu görüşmelere katılanların birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Dolayısıyla bu toplantıların organizatörü asla değilim. Bir diğer konu ise kameraların bantlanması konusudur. Kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin rutin bir uygulaması olduğu, otele özel olmadığı ve bu konuda benim bir talimatımın olmadığı açıkça ortadadır."

REKLAM

SANIĞIN ÇARPRAZ SORGUSU

Sanığın çapraz sorgusu sırasında söz alan duruşma savcısı, "Bu süreçte otelinizde konaklayan başka bir grup veya kişiler bu şekilde kamera bantlama işlemi yaptılar mı, denk geldiniz mi?" sorusunu Çebi'ye yöneltti. Bunun üzerine Çebi, "Denk gelmedim." diye cevap verdi.

Savcının, "Jammerın otele girmesiyle ilgili süreçlerde herhangi bir güvenlik prosedürü var mıdır yoksa herkes jammerla otele girebiliyor mu?" sorusuna karşılık Çebi, "Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ama tamamen otelin sorumluluğundadır." yanıtını verdi.

REKLAM

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun, "İBB Başkanı'nın otelinize gelmesinde bir mahsur var mı?" sorusu üzerine Çebi, "Hayır, bir mahsuru yok." dedi.

Çebi, İmamoğlu'nun, "İBB'den benim görev yaptığım dönemde bir ihale almadığınızı söylediniz. İş almanızı engelleyen bir tavrımız mı oldu yoksa siz mi katılmadınız veya ihaleye girmediniz?" sorusu üzerine, "Biz, girmedik." cevabını verdi.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Burcu Beyazoğlu ve Umut Şenol'un da savunması alındı.

Duruşma, 31 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi. Öte yandan, bugün 3 tutuksuz sanığın savunmasının alınmasıyla toplamda 80 tutuksuz sanığın savunmasının alınması tamamlanmış oldu.