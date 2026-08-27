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        7 şüpheliye gözaltı! WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!

        Balıkesir'de polis ve jandarmanın uygulama noktalarını kurdukları 250 üyelik WhatsApp grubu üzerinden paylaşan 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan paylaşımlarla, aranan kişiler ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek kolluk kuvvetlerinden kaçtığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 15:53 Güncelleme:
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        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde polis ve jandarmanın uygulama noktalarını kurdukları 250 üyelik WhatsApp grubu üzerinden paylaşan 7 şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Manyas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki polis ve jandarma sorumluluk sahasında bulunan asayiş ve trafik uygulama noktalarının olduğu güzergahların WhatsApp üzerinden, 250 üyenin bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaşıldığını tespit etti.

        Aranan kişiler ile eksik belgeleri olan sürücülerin bu sayede güzergah değiştirerek, kolluk kuvvetlerinden kaçtığı belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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