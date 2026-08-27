Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz'i vücut şekliyle ilgili eleştirilere karşı savundu

Victoria ve David Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz'e yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Ailesiyle görüşmeyen, sadece eşinin ailesiyle iletişimini sürdüren 27 yaşındaki Brooklyn, Instagram'da yemek yaparken çektiği bir videoyu paylaştı.

Videoyu yayımladıktan sonra, bir kişi yorumlar bölümüne girerek, "Eşinizin durumu ve ne kadar hasta göründüğüyle ilgili endişelerini dile getiren herkese yorum yapıyor musunuz? Kendini bu kadar açıkça ortaya koyuyor; ona yemek verin" diye yazdı.

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"UTANÇ VERİCİ YORUM"

Brooklyn, 31 yaşındaki eşinin kilosu hakkında yapılan yoruma hızla yanıt verdi. Oğul Beckham, "Eşim hakkında asla konuşmayın. O, kesinlikle çok güzel ve bir kadının vücudu hakkında asla yorum yapmamalısınız" diye yazdı. Brooklyn, mesajını, "Bu utanç verici" sözleriyle bitirdi.

Brooklyn, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı kamuoyuna duyurmadan aylar önce, "Her zaman Nicola'yı herkesten üstün tutacağım" demişti.

AİLESİNİ KARŞISINA ALDI

Brooklyn, daha sonra, ocak ayında, ailevi sorunlarıyla ilgili sosyal medyada uzun bir açıklama yayımlamış ve ebeveynleriyle bozulan ilişkisini neden düzeltmek istemediğini açıklamıştı. Brooklyn, anne ve babasını, eşi Nicola Peltz ile aralarını bozmaya çalışmakla itham etmişti.

Ailesiyle arasındaki gerilimin 2022'deki düğünde gerçekleştiğini öne süren Brooklyn, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti. Düğün tarihinden önce imzalamam konusunda ısrarcıydılar, çünkü o zaman anlaşmanın şartları yürürlüğe girecekti. Benim direnmem ödeme gününü etkiledi ve o zamandan beri bana asla eskisi gibi davranmadılar" ifadesini kullanmıştı.

"ANNEM İLK DANSIMI MAHVETTİ"

“Annem, haftalar öncesinden romantik bir aşk şarkısı eşliğinde planlanmış olan eşimle ilk dansımı mahvetti" diyen Brooklyn, "500 davetlinin önünde, Marc Anthony beni sahneye çağırdı. Plana göre eşimle romantik dans edecektim, ama onun yerine annem benimle dans etmek için bekliyordu. Herkesin önünde benimle çok uygunsuz bir şekilde dans etti. Hayatımda hiç bu kadar rahatsız ve aşağılanmış hissetmemiştim” sözlerini kullanmıştı.

"BECKHAM MARKASI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

“Ailemiz her şeyden önce halka açık tanıtım ve onaylara değer veriyor. Beckham markası her şeyden önce gelir" diyen Brooklyn, "Aile sevgisi, sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınızla veya profesyonel yükümlülüklerinizi ihmal etme pahasına bile olsa, her şeyi bırakıp aile fotoğrafı çektirmek için ne kadar çabuk geldiğinizle belirlenir” iddiasında bulunmuştu.

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Brooklyn Beclham, "Hayatımın büyük bir bölümünde ailem tarafından kontrol edildim. Aşırı kaygı ile büyüdüm. Ailemden ayrıldığımdan beri hayatımda ilk kez bu kaygı ortadan kayboldu. Her sabah seçtiğim hayata minnettar olarak uyanıyorum, huzur ve rahatlığı buldum" ifadesini kullanmıştı.

Brooklyn Beckham, babası David Beckham için geçen yıl mayıs ayında Londra'da düzenlenen ünlülerle dolu 50'nci yaş günü partisi, annesi Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan belgeselinin galası ve David Beckham'ın kasım ayında şövalye ünvanı aldığı kraliyet töreni gibi aile için önemli etkinliklere katılmadı.