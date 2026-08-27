Leao transferinde sıcak saatler: Galatasaray'dan 45 milyon Euro'luk teklif!
Galatasaray bir süre önce prensip anlaşmasına vardığı Leao'dan sonra Milan'la da uzlaşmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki rakibi ise Aston Villa
Yıldız bir hücum oyuncusu transfer etmek isteyen Galatasaray, Rafael Leao için imkanlarını seferber etti.
Sarı-kırmızılılarda daha önce birçok transfere aracılık eden George Gardi yetkiyle dün akşam Milan ile masaya oturdu.
Daha önce 39+6 milyon Euro'luk bir teklif ile kapı çalan Galatasaray, 45 milyon Euro'ya Milan'la büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Daha önce Rafael Leao ile de 12 milyon Euro'yu bulan bir yıllık ücretle anlaşan sarı-kırmızılılara bu transferde ciddi bir rakip çıktı: Aston Villa...
Nicolas Jackson'ı da renklerine bağlamak isteyen Premier Lig ekibi, Ollie Watkins'in Al Hilal'e transferi nedeniyle bir takviye daha planlıyor. Unai Emery'nin Leao'yu kadrosunda görmek istediği, buna dair bir görüşme gerçekleştirdiği de iddia edildi.
Bir süredir Premier Lig ekiplerinden teklif bekleyen Leao'ya da toplamda 8 milyon Euro'luk bir yıllık ücret önerildi.
Galatasaray ise daha önce prensipte anlaşılan 12 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmesini ve Göztepe maçına kadar Leao'yu İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Aston Villa'nın Milan'a teklif iise satın alma zorunluluğuyla birlikte toplamda 50 milyon Euro'ya ulaşıyor. Leao'da sıcak saatler yaşanırken kritik viraja girildi.