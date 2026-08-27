Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!

        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!

        Beşiktaş, Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!

        Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'yla sözleşme imzaladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen Poku, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.

        Beşiktaş Kulübü transfer duyurusunda "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ernest Poku, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç eşliğinde imzaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #transfer
        #Poku
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Suriye'de 15 yıl sonra kredi kartıyla ödeme
        Akciğer kanseri kadınlarda artıyor 
        Akciğer kanseri kadınlarda artıyor 
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Canlı çekirge toplanması ile ilgili 'genetik çalışma' uyarısı!
        Canlı çekirge toplanması ile ilgili 'genetik çalışma' uyarısı!
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"