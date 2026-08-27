Beşiktaş Ernest Poku transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varıldığını açıkladı
Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernest Poku'yla sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 29 lig, 12 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 Almanya Kupası olmak üzere 45 mücadelede forma giyen Poku, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş Kulübü transfer duyurusunda "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.
Ernest Poku, kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Murat Kılıç eşliğinde imzaladı.