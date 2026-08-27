Türkiye’de yaz mevsimi özellikle güney bölgelerde hız kesmeden sürüyor. Gündüz sıcaklıkları kıyı Ege’de ve Akdeniz sahillerinde 33 ila 40°C’lerde seyrediyor. Gece sıcaklıkları ise 25°C’nin altına pek düşmediği için su buharı, nem, atmosferin alt seviyelerinde bolca bulunuyor. Soğuyan hava ile azalması gereken bağıl nem oranları, bu tropik geceleri (20°C ve üzerindeki gece sıcaklıkları) yaşamamıza yol açıyor.

SERİN HAVA GELİYOR

Bu geceden itibaren ise Ukrayna-Kırım-Karadeniz rotasıyla üstümüze gelecek yeni bir serin hava, içinde bulunduğumuz nemli ve sıcak koşulları değiştirecek. Beklenen soğuma ile Türkiye’de yer yer riskli olabilecek sağanaklar, olası şimşek ve yıldırım aktiviteleri yaşanacak görünüyor.

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SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Serin ve yağışlı havanın etkisine girecek olan Türkiye’de sıcaklıklar Ankara’da 33°C’den 24°C’ye kadar düşecek. Serinleme en fazla İç Anadolu’da ve Karadeniz’de hissedilecek fakat İstanbul ve Marmara genelinde de hava 4 ila 6°C serinliyor. Bugünün 30°C’leri, 25°C’ye kadar azalacak.

Cumartesi ve pazar rüzgarlar da kuzey yönlerden (çoğunlukla kuzeydoğudan) serin esecek. Bir sonbahar havasına benzeyen 2 gün geçirecek İstanbul’da 28 Ağustos Cuma sabah saatleri yağmur görülebilir. Şimdilik 29 Ağustos Cumartesi önemli bir yağış görünmese de, cumartesi günü de İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ve kuzey ilçelerinde öğlen saatleri yağmur görülebilir.

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YILDIRIM TEHLİKESİNE KARŞI DİKKAT

Bu Cuma ayrıca Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Bilecik, Kastamonu, Bartın ve çevre merkezlerde yağmur bekleniyor. Cuma sabah ile öğleden sonra arası beklenen bu yağışlar özellikle Karabük-Bartın-Zonguldak arasında kuvvetli olacak, bu alanda yıldırım düşmesi riski de bulunuyor, dikkatli olmakta yarar var. Cuma akşam saatleri Düzce-Karasu arasındaki alanda yağmur hala sürebilir, bu alanda yer yer su baskınları yaşanabilir.

DİĞER BÖLGELERDE SON DURUM

Cuma günü Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yerel olarak gök gürültülü yağmur görülebilir. Anadolu’daki bu yağışlar 29 Ağustos Cumartesi günü de sabah ve öğlen saatleri birkaç saat süreyle görülebilir.

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Bugün Trakya’da yerel olarak ve Doğu Karadeniz’de Samsun-Rize boyunca yer yer gök gürültülü olmak üzere yağmur bekleniyor. Kırsal kesimde şiddetli sağanak ve yıldırım düşmesi gibi hadiseler özellikle Doğu Karadeniz’de risk oluşturuyor.

28 Ağustos Cuma ve 29 Ağustos Cumartesi günleri de Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde şiddetli sağanaklar görülebilir.

ANKARA VE İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

Ankara’da cuma tahminen akşam saatleri yağmur görülebilir. Başkentte yağış ısrar etmiyor ve hafta sonuna uzanmıyor. Cumartesi ve pazar 25-26°C’lerde, bunaltıcılığı azalmış, daha temiz bir Ankara havası bekleniyor.

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İzmir’de günler güneşli geçecek, yakında yeni yağış beklenmiyor fakat sıcaklıklar hafta sonu 3-4°C azalabilir. Gündüz 32 ila 34°C’lerde seyreden İzmir ilçelerinde gelecek hafta termometre yeniden 36-37°C’lere tırmanabilir.

ANADOLU SUYLA BULUŞUYOR

Cumartesi İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya uzanan sağanak yağışlar bekleniyor, Konya-Karaman çevresinden itibaren Sivas-Erzincan hattına kadar geniş bir alanda, yer yer gök gürültülü olmak üzere yağmur ihtimali yüksek. Uzun zamandan sonra Anadolu suyla buluşacak. Fakat özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antakya, Karaman ve yakın çevresinde sellere yol açabilecek şiddetli sağanaklar görülebilir. Bölgedeki nemli ve sıcak hava bu duruma imkan veriyor, yağışların şiddeti hafta sonu Doğu Akdeniz’de hayatı ve tarımı olumsuz etkileyebilir.

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30 Ağustos Pazar günü ise yağışlar Anadolu’nun batısında keserek, doğuda sürecek. Pazar günü Doğu Akdeniz’de yine yağmur var fakat Cuma ve Cumartesi olduğu kadar şiddetli olmayacak görünüyor.

31 Ağustos Pazartesi yağışlar Akdeniz’de ve Anadolu genelinde kesilirken, Doğu Karadeniz’de sürecek.

EYLÜLDE HAVA TEKRAR ISINIYOR

Sonbahar rüzgarları ve yer yer şiddetli sağanaklarla geçecek hafta sonunun ardından Eylül ayının ilk haftasında hava yeniden ısınıyor. Orta vadeli tahminlerde 1-10 Eylül arası Akdeniz, Ege ve Marmara geneli ile İç Anadolu’nun batısında hava güneşli görünüyor.