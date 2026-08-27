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        Trabzonspor, Avrupa Ligi için Ferencvaros deplasmanında! Ferencvaros - Trabzonspor muhtemel 11'ler

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak ya da uzatmalara götürerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor. İşte Ferencvaros - Trabzonspor mücadelesine dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!

        STAT: Groupama Stadı

        HAKEM: Rade Obrenovic

        SAAT: 21.30

        YAYIN: ATV

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 756 gün aradan galip gelerek turu geçmek istiyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Aral, Muçi, Saviolo, Onuachu.

        GÖZLER SALAH'TA OLACAK

        Trabzonspor'da gözler, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ta olacak.

        Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, bu kez bordo-mavili formayla Avrupa'da ilk gollerini atmanın mücadelesini verecek.

        TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

        Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

        UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

        UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.

        FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

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        #trabzonspor
        #Ferencvaros
        #UEFA Avrupa Ligi
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