MUHTEMEL 11'LER
Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Aral, Muçi, Saviolo, Onuachu.
STAT: Groupama Stadı
HAKEM: Rade Obrenovic
SAAT: 21.30
YAYIN: ATV
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 756 gün aradan galip gelerek turu geçmek istiyor.