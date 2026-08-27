Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu: İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, İtalyan orta saha Fabio Miretti'nin transfer görüşmelerini gerçekleştirmek adına bugün saat 16.45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:41 Güncelleme:
Beşiktaş, Juventus forması giyen 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti'nin transfer görüşmelerini gerçekleştirmek adına bugün saat 16.45'te İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."
Fabio Miretti profesyonel futbol kariyerine ülkesi takımlarından Juventus altyapısında başladı. 2021-22 sezonunda A takımına yükselen İtalyan orta saha, 3 sezon sonra Genoa'ya kiralandı.
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Geçtiğimiz sezonda kiralıktan dönen 23 yaşındaki futbolcu Juventus formasını 1 sezon daha terletti.
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